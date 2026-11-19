وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تدوین بسته جامع توسعه درمان و رفع موانع تولید در مازندران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر به مازندران و بازدید میدانی از کارخانه دستمال‌سازی حریر و بیمارستان تأمین اجتماعی ولیعصر (عج) قائم‌شهر، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دولت، استانداری و نمایندگان مجلس، بر تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص و زمان‌بندی‌شده طی دو تا سه هفته آینده برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و رفع چالش‌های کارگری این منطقه تأکید کرد.

احمد میدری در نشست بررسی مسائل درمانی استان با اشاره به ویژگی‌های شبکه درمانی تأمین اجتماعی در مازندران و اهمیت بیمارستان ولیعصر (عج) قائم‌شهر به‌عنوان یک مرکز درمانی ریشه‌دار و پرمراجعه، تصریح کرد:توسعه این مرکز درمانی باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و استفاده از تجربیات مدیریتی انجام شود.

وی گفت: با توجه به تخصص و اشراف استاندار بر حوزه درمان، مقرر شد بسته‌ای مشخص ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده تدوین شود تا در خصوص تأمین بودجه بخش‌هایی نظیر افزایش ظرفیت اتاق‌های عمل، توسعه کلینیک تخصصی، راه‌اندازی بخش آنژیوگرافی و تکمیل واحد‌های مراقبت ویژه (ICU) با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم‌گیری و زمان‌بندی شود.

استاندار مازندران در این بازدید با اشاره به اینکه قائم‌شهر و جویبار از دیرباز شهر‌های کارگری اصیلی بوده‌اند که با از بین رفتن کارخانه‌ها آسیب جدی دیده‌اند، تأکید کرد : بیمارستان ولیعصر (عج) با بیش از ۴۳ سال قدمت، بزرگترین بیمارستان ریفرال تأمین اجتماعی در استان است.

یونسی با اشاره به آمار ماهانه (نزدیک به ۵۰۰۰ عمل جراحی و ۸۰۰ تا ۸۵۰ عمل در ماه) تصریح کرد: تعداد اتاق‌های عمل این مرکز (۴ یا ۵ عدد) برای این حجم از مراجعان بسیار کم است و باید به ۵ تا ۱۰ اتاق عمل افزایش یابد تا پزشکان مجبور نباشند ساعت‌ها معطل بمانند.

وی در ادامه افزود: به دلیل فشار سنگین اقتصادی و افزایش مراجعه مردم به بیمارستان‌های دولتی و تأمین اجتماعی، باید زیرساخت‌ها تقویت شوند.

استاندار مازندران همچنین بر لزوم توسعه فضای کلینیکی (بیش از ۵۰۰ متر مربع ناکافی فعلی) و طراحی فازبندی‌شده توسعه بیمارستان (فاز یک امسال و فاز دو سال بعد) تأکید کرد و یادآور شد که زمین و کادر متخصص پزشکی به اندازه کافی آماده است.

علی کشوری، نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از حضور وزیر و هیئت همراه، بحث اصلی خود را روی عدالت درمانی متمرکز کرد و گفت: برای استان مازندران عدالت درمانی اصلاً دیده نمی‌شود؛ ما همچنان خدمات ملی ارائه می‌دهیم، اما امکاناتمان در حد شهرستانی است.

وی به موقعیت استراتژیک این بیمارستان در محور‌های مواصلاتی اشاره کرد و افزود: تمام مصدومان حوادث جاده‌ای از فیروزکوه و سوادکوه و مسافران در راه مانده در صورت بروز تصادف، تنها این بیمارستان تأمین اجتماعی را در مسیر دارند و عادلانه نیست که تک‌بیمارستان این شهرستان بزرگ تا این حد از نظر امکانات ضعیف باشد.

کشوری همچنین خواستار توجه ویژه به مولدسازی و توسعه کارخانه دستمال‌سازی حریر شد.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ با تأکید بر اینکه بیمارستان ولیعصر (عج) صرفاً متعلق به قائم‌شهر نیست، بلکه یک بیمارستان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که علاوه بر چهار استان شمالی (مازندران، گیلان، گلستان، سمنان)، حتی از شیراز و اصفهان و خارج از کشور نیز مهمان و بیمار دارد، بر لزوم رفع موانع تأکید کرد.

عباسی به آماده بودن تخت‌ها و تجهیزات بخش ICU شماره دو اشاره کرد و گفت : مشکل اصلی در راه‌اندازی آن کمبود نیروی انسانی است.

وی همچنین یادآور شد که اداره‌کل درمان استان به دلیل پیشینه کارگری قائم‌شهر (اولین کارخانه‌های گونی‌بافی، اشباع تراورس و ایستگاه راه‌آهن) در این شهر مستقر است و با اشاره به اخذ پروانه و هزینه‌کرد ۲.۵ میلیارد تومانی برای زمین آماده توسعه، خواستار دستور وزیر و مدیرعامل تامین اجتماعی برای ساخت‌وساز آن شد؛

عباسی همچنین بر تعیین‌تکلیف کارخانه دستمال‌سازی حریر از طریق مدیریت صندوق بازنشستگی تأکید کرد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به پیشینه تاریخی منطقه و نقش محوری و مستقیم کارگران و این بیمارستان در ارائه خدمات درمانی تأمین اجتماعی به اقشار مختلف و شهر‌های حواشی و کارگری، حمایت قاطع کمیسیون اجتماعی را از مطالبات درمانی و کارگری منطقه اعلام کرد.

هاشم‌پور، رئیس بیمارستان تأمین اجتماعی ولیعصر (عج) قائم‌شهر با ارائه گزارشی از تأسیس بیمارستان در سال ۱۳۴۸ و قدمت بیش از ۵۰ ساله آن، به داشتن ۳۱۶ تخت فعال، ۱۸۵ پزشک متخصص، ۱۰۰۰ نیروی انسانی شبانه‌روزی و ضریب اشغال تخت ۸۳.۵٪ اشاره نمود.

بر اساس آمار ۶ ماهه، نزدیک به ۲۰۰ هزار مراجعه به درمانگاه تخصصی، بیش از ۱۱۱ هزار مراجعه به اورژانس و ۱۱،۰۱۰ بیمار بستری ثبت شده است؛ همچنین طرح توسعه کلینیک در ۱۵ هزار متر مربع با برآورد ۵۰۰ میلیارد تومان و نیاز به نوسازی تجهیزات (از جمله دستگاه CT اسکن و آنژیوگرافی) مطرح شد.