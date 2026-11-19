بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح پنج شنبه ۲۸ آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز، ملاثانی، هویزه، هندیجان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، آبادان، گتوند و شوشتر قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۰ صبح امروز پنج شنبه بیست و هشتم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز ۱۹۰، ملاثانی ۱۸۸، هویزه ۱۸۷، هندیجان ۱۶۷، خرمشهر ۱۶۰، ماهشهر ۱۵۵، شادگان ۱۵۲، آبادان ۱۵۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در گتوند ۱۳۲ و شوشتر ۱۲۰ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.