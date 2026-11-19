فیلم‌های سینمایی «در محل کار» و «سامورایی در زمان» پنجشنبه و جمعه این هفته از شبکه‌های چهار و تهران پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «در محل کار»، محصول ۲۰۲۵ فرانسه، پنجشنبه ۲۸ آبان ساعت ۲۰:۳۰ به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی از شبکه چهار پخش می‌شود و جمعه ساعت ۹ بازپخش خواهد شد.

این فیلم به کارگردانی والری دونزلی، داستان عکاسی را روایت می‌کند که در اوج موفقیت، عکاسی را رها می‌کند تا نویسندگی را دنبال کند و در این مسیر با دشواری‌های مالی و چالش‌های شخصی روبه‌رو می‌شود.

همچنین فیلم سینمایی «سامورایی در زمان»، محصول ۲۰۲۳ ژاپن، جمعه ۲۹ آبان ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

این فیلم به کارگردانی جون‌ایچی یاسودا، داستان سامورایی‌ای را روایت می‌کند که پس از برخورد صاعقه، ۱۴۰ سال بعد در محل فیلم‌برداری فیلم‌های سامورایی به هوش می‌آید و وارد دنیای بازیگری می‌شود.