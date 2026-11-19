عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کنگره سراسری مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها با محوریت مسائل اساسی کشور، با تأکید بر ضرورت همدلی و مشارکت جمعی برای حل مشکلات کشور گفت: همه دستاورد‌های کشور حاصل تلاش جمعی بوده و برای عبور از مشکلات نیز باید با همین نگاه و رویکرد حرکت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوازدهم، در کنگره سراسری مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها با محوریت مسائل اساسی کشور، با تأکید بر ضرورت همدلی و مشارکت جمعی برای حل مشکلات کشور گفت: همه دستاورد‌های کشور حاصل تلاش جمعی بوده و برای عبور از مشکلات نیز باید با همین نگاه و رویکرد حرکت کنیم.

وی با اشاره به تجربه حضور خود در تدوین اساسنامه جهاد سازندگی اظهار کرد: شعار «همه با هم» از باور‌های اصلی من است. اگر جهاد سازندگی دستاورد‌های بزرگی داشت، به دلیل همراهی و مشارکت همگانی بود و اگر امروز با مشکلاتی مواجه هستیم، همه باید برای حل آنها تلاش کنیم.

روح‌الامینی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت و دارو افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، موضوع ایجاد ذخایر راهبردی دارو پیش‌بینی شد تا کشور همواره از ذخایر شش‌ماهه دارو‌های اصلی برخوردار باشد. اجرای این مصوبه در سال گذشته، در شرایط تحریم، محاصره و مشکلات ناشی از جنگ، به مدیریت بهتر تأمین دارو و کاهش مشکلات مردم کمک کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده می‌تواند از شدت مشکلات بکاهد، اما لزوماً به معنای رفع کامل آنها نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی کشور در بسیاری از موارد به مدیریت و نظام حکمرانی بازمی‌گردد. ما کشور فقیری نیستیم و ظرفیت‌های بالقوه کشور برای حل مشکلات وجود دارد؛ هرچند زمان، شیوه و چگونگی حل مسائل در حوزه‌های مختلف متفاوت است.

وی با تأکید بر اینکه نباید در برابر مشکلات رویکرد ناامیدی و ناتوانی داشت، خاطرنشان کرد: ما با این نگاه که «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» مخالفیم؛ ملت ایران بار‌ها توانسته است از مشکلات عبور کند و باور ما این است که باز هم می‌توانیم و خواهیم توانست.

روح‌الامینی گفت: در حوزه مسئولیت مجلس، به‌ویژه در بخش تقنین و نظارت، باید این بستر فراهم شود تا جوانان و دانشجویان با همین روحیه کنشگری و دغدغه‌مندی وارد میدان شوند.

وی با اشاره به فعالیت‌های نظارتی مجلس افزود: مجلس به‌صورت جدی اجرای مصوبات و قوانین را پیگیری می‌کند و در کمیسیون‌های تخصصی نیز موضوعات مختلف به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، در کمیسیون برنامه و بودجه موضوعاتی همچون اشتغال و عملکرد بانک مرکزی در جلسات اخیر پیگیری شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های کشور به اقدامات عملی برای حل مسائل، بر اهمیت مشارکت همگانی، پیگیری مستمر مطالبات و استفاده از توان جوانان در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد.