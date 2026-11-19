به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ موسی بهاری گفت: درپی وصول خبری مبنی بر قتل یک شهروند در یکی از روستا‌های اطراف بوکان، بلافاصله ماموران پاسگاه انتظامی مربوطه و کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان در محل حاضر شدند.

سرهنگ بهاری افزود: تیم ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان با حضور در صحنه و بررسی‌های تخصصی ۵ نفر را در این ارتباط شناسایی و دستگیر کردند و متهمان در تحقیقات و بازجویی‌ها به ارتکاب قتل به دلیل اختلاف شخصی اعتراف کردند که با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس بوکان تصریح کرد: کنترل خشم و تبعیت از قانون و پیگیری اختلافات از طریق قانون می‌تواند از وقوع چنین جنایاتی پیشگیری نماید.

یک شهروند اهل روستای حصار از توابع بوکان، در حادثه‌ای خشونت‌بار در خانه‌باغ شخصی خود واقع در روستای بیگ‌اوبسی به قتل رسید.

بر اساس اطلاعات دریافتی وی از سوی این افراد مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود و مهاجمان پس از آن با استفاده از بنزین، او را به آتش کشیده‌بودند که این اقدام منجر به جان‌باختن وی شده است.