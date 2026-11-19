سومین جلسه کارگروه بهداشت سلامت و محیط زیست مجمع عالی بسیج با محوریت بررسی چالش‌های تأمین آب شرب پایدار و سالم در خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین جلسه کارگروه بهداشت سلامت و محیط زیست مجمع عالی بسیج با محوریت بررسی چالش‌های تأمین آب شرب پایدار و سالم در خوی برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه بهداشت سلامت و محیط زیست مجمع عالی بسیج روز سه شنبه با حضور رؤسای ادارات کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

سرهنگ عباس ذاکری معاون هماهنگ کننده سپاه خوی در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت تأمین آب شرب سالم و پایدار برای شهروندان گفت موضوع آب شرب به عنوان یکی از حیاتی‌ترین نیاز‌های منطقه نیازمند پیگیری مستمر و کار جهادی است و تمامی نهاد‌ها باید در این زمینه پای کار بیایند.

در این جلسه چالش‌های حوزه آبرسانی و وضعیت خطوط انتقال و منابع آبی شهرستان مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نقطه نظرات خود را پیرامون موانع موجود و راهکار‌های تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی مطرح کردند.

همچنین تبادل نظر پیرامون راهکار‌های اجرایی برای کاهش هدررفت آب مدیریت مصرف و رفع موانع فنی از دیگر محور‌های این نشست بود که حاضران بر روی آن به توافق رسیدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوی در پایان بر ضرورت تعامل همکاری و هم افزایی حداکثری میان ادارات و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و یادآور شد با هم افزایی نهاد‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌توان بر مشکلات فائق آمد و گام‌های مؤثری در جهت بهبود و پایداری وضعیت آب شرب شهرستان برداشت.