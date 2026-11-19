زنجیره تولید نهال، حلقه اتصال گردوکاران استان های همدان و خراسان شمالی

زنجیره تولید نهال، حلقه اتصال گردوکاران استان های همدان و خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان زنجیره تولید نهال پیوندی گردو در تویسرکان، با هدف توسعه باغ‌های اقتصادی و افزایش کیفیت و بهره‌وری محصولات باغی، زمینه همکاری فعالان بخش باغبانی این شهرستان با گردوکاران استان خراسان شمالی را فراهم کرده است.

این مجموعه دانش‌بنیان که شامل باغ مادری، خزانه و گلخانه است، در زمینی به وسعت ۱۴ هکتار فعالیت می‌کند و سالانه ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار اصله نهال پیوندی اصلاح‌شده و یک میلیون چشمه پیوندک را برای اجرای عملیات پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی کشور دارد.

در همین راستا، فعالان بخش باغبانی خراسان شمالی نیز برای احداث و توسعه باغ‌های گردو، از ظرفیت تولیدی این مجموعه در تویسرکان استفاده می‌کنند.

نوری‌آذری،فعال بخش باغبانی از خراسان شمالی، با خرید نهال‌های این مجموعه برای باغداران استان خود، درباره علت انتخاب این محصولات گفت: گیرایی بالای نهال‌ها و دیرگل‌ده بودن آنها، از ویژگی‌هایی است که مقاومت درختان را در برابر سرمازدگی افزایش می‌دهد.

در این مجموعه، ۶ رقم نهال اصلاح‌شده خارجی و ۴ رقم از ارقام برتر ایرانی تولید می‌شود. نهال‌های تولیدی همچنین دارای گواهی برچسب آبی، به‌عنوان بالاترین استاندارد تولید نهال کشور هستند که سلامت و کیفیت آنها و عاری بودن از آفات و بیماری‌ها را تأیید می‌کند.

زنجیره تولید نهال پیوندی گردو در تویسرکان، با تأمین نهال‌های اصلاح‌شده و گواهی‌شده برای مناطق مختلف کشور، گامی در مسیر توسعه باغداری تجاری، افزایش تولید محصول باکیفیت و بهبود درآمد باغداران به شمار می‌رود.