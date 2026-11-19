با پایان عملیات کاشت سیب‌زمینی طرح استمرار در ۸۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی چهار شهرستان جنوبی استان فارس، گامی مهم برای تأمین بازار زمستانه و عرضه مستمر این محصول برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، تأمین پایدار محصولات کشاورزی و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت در بازار‌های مصرف، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه امنیت غذایی بوده است. در این میان، مفهوم کشت استمرار یا همان تولید خارج از فصل، به عنوان یکی از کارآمدترین راهکار‌ها برای پر کردن خلأ‌های عرضه در ماه‌های سرد سال شناخته می‌شود.

این شیوه کشت که متکی بر اقلیم گرم و مساعد مناطق جنوبی کشور است، به کشاورز اجازه می‌دهد محصولاتی را که معمولاً مختص بهار یا تابستان هستند، در فصول پاییز و زمستان تولید کند؛ رویکردی حیاتی که چرخه عرضه سبزی و صیفی را در تمام طول سال بدون وقفه حفظ می‌کند.

استان فارس نیز با برخورداری از ظرفیت‌های اقلیمی کم‌نظیر در مناطق جنوبی، سهم ویژه‌ای در اجرای این طرح راهبردی دارد.

پایان کاشت سیب‌زمینی طرح استمرار در جنوب فارس

با تکیه بر همین رویکرد، پرونده کاشت سیب‌زمینی طرح استمرار در ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهار شهرستان جنوبی استان فارس شامل لارستان، گراش، خنج و مهر بسته شد تا زمینه‌ساز تولید حجم قابل توجهی از این محصول راهبردی برای بازار زمستانه کشور باشد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می‌گوید: با پایان عملیات کاشت در این اراضی، مزارع وارد مرحله حساس داشت و مراقبت‌های تخصصی شده‌اند و بر اساس برآورد‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۳۰ هزار تن سیب‌زمینی از این مزارع برداشت شود.

مدیریت اصولی مزرعه؛ شرط لازم برای دستیابی به عملکرد ۳۵ تن در هکتار

مجید صفری با اشاره به اینکه میانگین عملکرد پیش‌بینی‌شده در این طرح ۳۵ تن در هکتار است، افزود: تحقق این میزان تولید نقش مؤثری در تنظیم بازار، تعدیل قیمت‌ها و تأمین پایدار سیب‌زمینی مورد نیاز مصرف‌کنندگان در ماه‌های مختلف سال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: پایداری این میزان تولید در گرو مدیریت دقیق مزرعه و رعایت نکات فنی است. استفاده از بذر سالم و گواهی‌شده، تغذیه متعادل گیاه بر اساس نتایج آزمون خاک، پایش مستمر و مبارزه به‌موقع با آفات و بیماری‌ها از الزامات کلیدی در مرحله داشت به شمار می‌روند.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی فارس بیان کرد: تنظیم دور و میزان آبیاری متناسب با مراحل رشد گیاه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ چرا که هرگونه تنش آبی در این مقطع می‌تواند اندازه، کیفیت و در نهایت عملکرد نهایی محصول را با افت جدی روبه‌رو کند.