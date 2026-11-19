جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۸۱۷ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار و ۸۸ بسته تنباکو فاقد مجوز در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار فرزاد اکبری گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان مبنی بر وجود تعداد زیادی کالای دخانی قاچاق در یک واحد مسکونی شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی منزل مورد نظر شده و پس از هماهنگی‌های قضائی، بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سردار اکبری افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته ۸۱۷ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار و ۸۸ بسته تنباکو قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و تشکیل پرونده‌ای خبر داد و گفت: موضوع تحت بررسی‌های تکمیلی قرار دارد.

وی در پایان مبارزه با کالای قاچاق را از برنامه‌های اصلی پلیس کرمانشاه عنوان کرد و گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای معدود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند.