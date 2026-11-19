المپیادورزشی دانشگاهی با هدف تقویت شور و نشاط دانشجویان به میزبانی دانشگاه بجنورد کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، آیین افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی دانشگاه بجنورد، با حضور رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولان ورزش دانشگاهی کشور در دانشکده هنر برگزار شد.

دکتر اسدی رئیس دانشگاه به اهمیت ورزش در محیط‌های دانشگاهی اشاره کرد و آن را عاملی مؤثر در ارتقای نشاط، پویایی، سلامت جسمی و روانی و تقویت روحیه همدلی و مشارکت در میان دانشجویان دانست.

وی برگزاری المپیاد‌های ورزشی را فرصتی ارزشمند برای شناسایی و شکوفایی استعداد‌های ورزشی دانشجویان، تقویت رقابت سالم و ایجاد فضایی بانشاط در محیط دانشگاه عنوان و ابراز امیدواری کرد: این رویداد بتواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های ورزشی و تقویت فرهنگ ورزش همگانی در دانشگاه باشد.

دکتر میثم روحانی نماینده مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان کشور نیز گفت: از دانشگاه هایی که المپیاد ورزشی برگزار کنند ، حمایت مالی می شوند.

در ادامه، مشعل المپیاد توسط یکی از دانشجویان دانشگاه بجنورد وارد سالن شد و پس از آن، تیم‌های ورزشی دانشکده‌های مختلف در قالب رژه از مقابل حاضران عبور کردند.

همچنین سوگندنامه ورزشکاران قرائت شد تا بر پایبندی شرکت‌کنندگان به اصول اخلاق ورزشی، جوانمردی و رقابت سالم تأکید شود.