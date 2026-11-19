شبکه ورزش سیما امروز پنج‌شنبه ۲۸ آبان ، دو رویداد مهم ورزشی را به صورت زنده روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی تایلند، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان امروز از ساعت ۱۰:۳۰ در نخستین دیدار خود به مصاف تیم افغانستان می‌رود.

این مسابقه در قالب برنامه «مثبت ورزش» و با گزارشگری «عرفان کرمی» به صورت زنده پخش می‌شود.

تیم ملی ایران در ادامه این رقابت‌ها، روز شنبه ۳۰ آبان ساعت ۱۳:۳۰ با ویتنام و دوشنبه ۲ آذر ساعت ۱۰:۳۰ با لبنان دیدار خواهد کرد.

همچنین در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور، دیدار حساس دو تیم استقلال اراک و بنیاد انوری تهران در هفته دوم دور برگشت، امروز از ساعت ۱۲ با گزارش اختصاصی و تحلیل فنی به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.