مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی استان باهدف بهبود فرآیند تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در دستور کار قرار دارد و هم‌اکنون ۶ واحد دانش‌بنیان در این شهرک‌ها فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،فرزاد محمدی با اشاره به ورود فناوری‌های نوین به شهرک‌های صنعتی لرستان، اظهار کرد: واحدهای تولیدی که در شهرک‌های صنعتی قرار دارند به دلیل اینکه زودبازده هستند، بهتر به نتیجه می‌رسند و در تولید و اشتغال مؤثر می‌باشند، در همین راستا ورود فناوری‌های نوین به شهرک‌های صنعتی استان، بسترساز توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار است که در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: امروزه ورود فناوری‌های نوین و دیجیتال به عرصه‌های مختلف، به‌خصوص عرصه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در این زمینه تحول‌آفرین باشد، لذا در تلاش هستیم تا شهرک‌ها را به سمت شهرک‌های هوشمند هدایت کنیم که در گام اول لازم است زیرساخت‌های موردنیاز ایجاد شود تا واحدها بتوانند این برنامه دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۶ واحد دانش‌بنیان در شهرک‌های صنعتی لرستان فعال است، گفت: این واحدها توانسته‌اند بر اساس توانایی که دارند در این شهرک‌ها تولید داشته باشند و در تلاش هستیم تا واحدهای دانش‌بنیان دیگری که شناسایی شده‌اند نیز در این شهرک‌ها مستقر شوند.

محمدی عنوان کرد: بهبود فرآیند تولید، تأمین مواد اولیه، توزیع محصولات در بازار، مدیریت انرژی، بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌ها از مهم‌ترین دستاوردهای هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی است و ورود شیوه‌های مدیریتی هوشمند در حوزه تولید می‌تواند بر تولید و اقتصاد اثرگذاری بسیار مثبتی داشته باشد.

وی یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی می‌تواند مسیر را برای اجرای درست این برنامه هموار کنند و همه این برنامه‌ها منجر به تولید پایدار خواهد شد.