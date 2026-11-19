علی بهادری جهرمی، استاد دانشگاه در حاشیه کنگره سراسری مسئولان بسیج دانشجویی با تأکید بر نقش دانشجویان در پیشرفت و اقتدار ایران، گفت: همه این مطالبات و تلاش‌ها با وجود تفاوت در حوزه‌های تخصصی، یک هدف مشترک دارند و آن ساختن ایرانی قوی است.

بهادری جهرمی، استاد دانشگاه: دانشجویان کنشگران امروز و سازندگان آینده کشور هستند

بهادری جهرمی، استاد دانشگاه: دانشجویان کنشگران امروز و سازندگان آینده کشور هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی بهادری جهرمی، استاد دانشگاه در حاشیه کنگره سراسری مسئولان بسیج دانشجویی (پیشگامان رهایی) با اشاره به دغدغه‌های دانشجویان در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، عدالت و مبارزه با فساد افزود: دانشجویان در حوزه عدالت خواستار رسیدگی به جرائم، جلوگیری از فساد و حرکت صحیح نظام حقوقی کشور هستند و در حوزه مقابله با فساد نیز درباره چرایی برخورد نشدن با برخی مفسدان و مجرمانی که موجب تضعیف و عقب‌ماندگی کشور شده‌اند، مطالبه‌گری می‌کنند.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت پاسخگویی نهاد‌های مسئول افزود: مطالبه‌گری دانشجویان باید متوجه افزایش فعالیت و مسئولیت‌پذیری نهاد‌های قانونی کشور از جمله قوه قضائیه، مجلس و دولت باشد.

وی با اشاره به صراحت دانشجویان در طرح پرسش‌ها و مطالبه پاسخ از مسئولان تصریح کرد: دانشجویان امروز تنها کنشگران جامعه نیستند، بلکه مدیران آینده کشور و سازندگان فردای ایران هستند؛ البته همین امروز نیز در ساخت کشور نقش مؤثری دارند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش نسل جوان در آینده کشور خاطرنشان کرد: دانشجویان باید با دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری در مسیر ساخت آینده‌ای حرکت کنند که در آن ایران در برابر تهدید‌ها و نگاه‌های منفی دیگران مقتدر و سربلند باشد.