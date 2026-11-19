به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، برنامه کتاب‌خوانی با موضوع زیست‌محیطی برای افزایش آگاهی و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان کودکان، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر آستارا برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، ضمن تأکید بر اهمیت مطالعه و نقش کتاب در آگاهی‌بخشی، تلاش شد مفاهیم حفاظت از محیط زیست به زبانی ساده و جذاب، در قالب شعر و قصه‌گویی، برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی منتقل شود.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آستارا با بیان اینکه تعدادی از کتاب‌های مرتبط با محیط زیست به کودکان معرفی و بخش‌هایی از آنها برای آن‌ها خوانده شد، گفت: در پایان این برنامه هم مسابقه‌ای با موضوع محیط زیست برگزار و با اهدای جوایز، از تعدادی از کودکان برگزیده قدردانی شد.