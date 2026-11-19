بیستمین آزمون سراسری قرآن کریم، همزمان با سراسر کشور با شرکت هزار و ۳۳۷ نفر در آزمون کتبی در ۱۳ حوزه انتخابیه خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از آغاز بیستمین آزمون سراسری قرآن کریم پس از وقفه‌ای هشت‌ساله خبر داد و گفت: این آزمون امروز همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد.

رمضانی، افزود: این آزمون در چهار بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)، سوره مبارکه فتح و فصل تعالی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه آزمون بخش‌های الکترونیکی از یکم تا پنجم آذرماه در سامانه مربوطه برگزار می‌شود، گفت: نتایج نهایی آزمون نیز ششم آذرماه اعلام خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: در مجموع ۲ هزار و ۹۶۰ نفر در چهار بخش این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، هزار و ۶۵۷ نفر در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم و هزار و ۳۰۳ نفر در بخش‌های معارف قرآن و اهل‌بیت (ع)، سوره مبارکه فتح و فصل تعالی حضور دارند.

رمضانی گفت: از مجموع شرکت‌کنندگان بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، هزار و ۳۳۷ نفر در آزمون کتبی و ۳۲۰ نفر در آزمون شفاهی شرکت می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون کتبی در ۱۱ شهرستان استان گفت: برای برگزاری این آزمون ۱۳ حوزه در نظر گرفته شده است که دو حوزه در شهرستان بیرجند و در سایر شهرستان‌ها هرکدام یک حوزه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌کنندگان افزود: علاوه بر اعطای گواهینامه معتبر رسمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جوایز نقدی نیز برای قبول‌شدگان در نظر گرفته شده است.