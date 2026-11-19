رئیس سازمان بهزیستی کشور از پیش‌بینی ۲۸۲ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از مددجویان و افراد دارای معلولیت و توسعه خدمات بهزیستی در شش شهرستان حوزه انتخابیه مهریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید جواد حسینی در نشست با مسئولان و خیران شهرستان بافق گفت: در سفر به حوزه انتخابیه مهریز، چالش‌های هر شش شهرستان مطرح و در حدود ۱۲ محور، تصمیمات و مصوبات خوبی اتخاذ شد.

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال و توانمندسازی افزود: برای اشتغال ۳۰۵ نفر در استان یزد، ۱۲۲ میلیارد تومان تسهیلات چهاردرصدی و برای حمایت حق کارایی ۳۱۲ نفر نیز ۱۲ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که مجموع اعتبارات این بخش به ۱۳۶ میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور حمایت از زنان سرپرست خانوار را از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: کمک‌های بلاعوض ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومانی برای راه‌اندازی مشاغل خانگی و کارآفرینی این زنان در نظر گرفته شده است؛ همچنین برای ایجاد تعاونی‌های اشتغال، حمایت از ۵۰ نفر در هر یک از شش شهرستان با اعتباری تا سقف ۲۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

حسینی درباره تأمین مسکن مددجویان و افراد دارای معلولیت بیان کرد: برای تأمین ۴۱ واحد مسکونی، حدود ۴۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که شامل ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات چهاردرصدی برای هر واحد است. همچنین یک میلیارد تومان برای ودیعه مسکن اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به ساماندهی افراد پشت‌نوبت مراکز مثبت زندگی افزود: یک میلیارد تومان برای ساماندهی پرونده‌های غیرفعال و پوشش حدود ۲۹۲ نفر اختصاص می‌یابد؛ همچنین حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، از جمله افراد دارای اوتیسم و ضایعات نخاعی که در خانواده نگهداری می‌شوند، به ماهانه ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و برای پوشش افراد پشت‌نوبت این بخش، سالانه ۷۴ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای تأمین تجهیزات توان‌بخشی و هزینه ایاب‌وذهاب ۸۶۷ نفر، هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اختصاص می‌یابد. همچنین یک‌هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز و دانشجو با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از کمک‌هزینه تحصیلی بهره‌مند می‌شوند و برای ۳۱۳ نفر نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه درمانی در نظر گرفته شده است. امکان بهره‌مندی ۸۹۰ نفر از هشت جلسه مشاوره رایگان نیز فراهم خواهد شد.

حسینی با اشاره به برنامه ایجاد درآمد پایدار برای افراد دارای معلولیت شدید که امکان اشتغال مستقیم ندارند، گفت: احداث یک نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی با مشارکت هزار نفر از این افراد پیش‌بینی شده است که ۶۰۰ نفر با تعهد ۲۰۰ میلیارد تومانی سازمان بهزیستی و ۴۰۰ نفر با مشارکت استاندار و مسئولان مربوط حمایت خواهند شد تا از محل تولید برق درآمد پایدار داشته باشند.

وی توسعه زیرساخت‌های اورژانس اجتماعی را از دیگر مصوبات این سفر عنوان کرد و افزود: ۱۰ میلیارد تومان برای شهرستان بافق و ۳۰ میلیارد تومان برای شهرستان مهریز در این بخش در نظر گرفته شده است. همچنین هشت میلیارد تومان از محل مولدسازی برای اجرای طرح اورژانس اجتماعی مهریز پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای حمایت از مددجویان و افراد دارای معلولیت و توسعه خدمات بهزیستی در شش شهرستان حوزه انتخابیه مهریز را ۲۸۲ میلیارد تومان اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد این اعتبارات تخصیص یابد.

حسینی در سفر خود به بافق از مرکز سرای رحمت و مجمع خیرین میعاد بافق بازدید کرد و از نزدیک فعالیت‌های مرکز و مجمع خیرین بررسی کرد.