کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در برخی از نقاط به ویژه محدوده تنگه هرمز و برخی نقاط مرکزی و شرقی استان پیش بینی می‌شود.

افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران در هرمزگان، ۲۸ آبان

افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران در هرمزگان، ۲۸ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز ناپایداری‌های جوی در برخی از نقاط به ویژه محدوده تنگه هرمز و برخی نقاط مرکزی و شرقی استان با افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز دریا نیزبا توجه به ابری بودن و احتمال رخداد تندباد لحظه‌ای به ویژه در تنگه هرمز متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: امروز افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در برخی از نقاط به ویژه محدوده تنگه هرمز و برخی نقاط مرکزی و شرقی استان مورد انتظار است این شرایط ناپایدار جوی تا ظهر فردا جمعه (۲۹ آبان) پیش بینی می‌شود.

او افزود: از ظهر فردا جمعه (۲۹ آبان) وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز سبب مواج شدن این مناطق دریایی خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی برای تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما، تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد مورد انتظار است و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص محصولات کشاورزی و زراعی به کار گرفته شود.