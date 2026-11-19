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مجتبی یادگاری رکورد دار جهان در رشته دوومیدانی از سازمان ثبت رکوردهای جهانی ایمارو، سفیر همدلی صنعت برق ایران بعد از پیمایش مسیر ۳۱ استان کشور وارد تهران شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم استقبال مجتبی یادگاری با حضور اله داد مدیرعامل شرکت توانیر و جمعی از کارکنان این شرکت برگزار شد.
پویش کشوری «قرار همدلی» با هدف ترویج فرهنگ صحیح مصرف برق، ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مدیریت مصرف و ایمنی برق و تقویت مشارکت اجتماعی، با حضور مجتبی یادگاری از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق، دونده و سفیر همدلی صنعت برق ایران در استان مرکزی، از سه شنبه مورخ ۲۸مهر ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار کرد.
آغاز این رویداد همزمان با گرامیداشت روز اراک و برگزاری رویداد رسانهای «ایران جان» در استان مرکزی، جلوهای از پیوند ورزش، فرهنگ، رسانه و صنعت برق بود.
مجتبی یادگاری در قالب این پویش، با طی مسیر در ۳۱ استان کشور طی ۳۱ روز، پیام همدلی، مسئولیتپذیری و فرهنگ صحیح مصرف انرژی را به مردم منتقل کرد.
در جریان حضور سفیر پویش در استان مرکزی، برنامههای فرهنگی و آموزشی با محوریت مدیریت مصرف برق و همچنین برنامههای رسانهای و اجتماعی با مشارکت کارکنان صنعت برق اجرا شد.
گفتنی است؛ مجتبی یادگاری سفیر صلح هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دونده ماراتن کشور که از سال ۱۳۹۱ تاکنون تمامی ۳۱ استان کشور را در ابعاد مختلف فرهنگی ورزشی پیموده در راستای اهداف صلح طلبانه و بشر دوستانه و مجموعأ رکوردی حدود ۳۰۰۰ کیلومتر را به ثبت رسانده و دارای بیش از ۱۰۰ تقدیر نامه از ارگانهای مختلف کشور میباشد و سایت فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر از او به عنوان چهارمین ایرانی ورزشکار حامی صلح و دوستی یاد و تقدیر کرده است.