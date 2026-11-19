به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم استقبال مجتبی یادگاری با حضور اله داد مدیرعامل شرکت توانیر و جمعی از کارکنان این شرکت برگزار شد.

پویش کشوری «قرار همدلی» با هدف ترویج فرهنگ صحیح مصرف برق، ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مدیریت مصرف و ایمنی برق و تقویت مشارکت اجتماعی، با حضور مجتبی یادگاری از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق، دونده و سفیر همدلی صنعت برق ایران در استان مرکزی، از سه شنبه مورخ ۲۸مهر ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار کرد.

آغاز این رویداد همزمان با گرامیداشت روز اراک و برگزاری رویداد رسانه‌ای «ایران جان» در استان مرکزی، جلوه‌ای از پیوند ورزش، فرهنگ، رسانه و صنعت برق بود.

مجتبی یادگاری در قالب این پویش، با طی مسیر در ۳۱ استان کشور طی ۳۱ روز، پیام همدلی، مسئولیت‌پذیری و فرهنگ صحیح مصرف انرژی را به مردم منتقل کرد.

در جریان حضور سفیر پویش در استان مرکزی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با محوریت مدیریت مصرف برق و همچنین برنامه‌های رسانه‌ای و اجتماعی با مشارکت کارکنان صنعت برق اجرا شد.

گفتنی است؛ مجتبی یادگاری سفیر صلح هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دونده ماراتن کشور که از سال ۱۳۹۱ تاکنون تمامی ۳۱ استان کشور را در ابعاد مختلف فرهنگی ورزشی پیموده در راستای اهداف صلح طلبانه و بشر دوستانه و مجموعأ رکوردی حدود ۳۰۰۰ کیلومتر را به ثبت رسانده و دارای بیش از ۱۰۰ تقدیر نامه از ارگان‌های مختلف کشور می‌باشد و سایت فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از او به عنوان چهارمین ایرانی ورزشکار حامی صلح و دوستی یاد و تقدیر کرده است.