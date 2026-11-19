به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در فصل جدید برنامه زنده «روی تور» شبکه ورزش که قرار است اولین قسمت آن از جمعه ۲۹ آبان ساعت ۱۲ پخش شود، علاوه بر پخش بازی‌ها، عملکرد مربیان و بازیکنان در گفت‌و‌گو با چهره‌های مطرح والیبال تحلیل می‌شود.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور در ۲۴ قسمت ۱۲۰ دقیقه‌ای همزمان با رقابت‌های هفته پنجم والیبال مردان لیگ برتر باشگاه‌های کشورمان به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود.