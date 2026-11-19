\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 revayatha.ir \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646\u0650 \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 (\u0634\u0627\u0645\u0644 \u0639\u06a9\u0633\u060c \u0641\u06cc\u0644\u0645\u060c \u0635\u0648\u062a \u0648 \u0645\u062a\u0646) \u062f\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0646\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u06a9\u0646 \u0631\u0645\u0632\u06cc\u0646\u0647 (QR code) \u062f\u0631\u062c \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u0648\u0634\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0633\u0645\u062a \u0686\u067e \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u060c \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0648\u0627\u0631\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0634\u0648\u06cc\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\ud83d\udc46\u0634\u0645\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0647\u0631\u0686\u0647 \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0648 \u0631\u0627\u062d\u062a \u062a\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644\u060c \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n \n