به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لامرد در نشست خبری هفته بسیج، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه ۲۳ شهید بسیجی جنگ رمضان شهرستان لامرد، اظهار کرد: برنامه‌های امسال به نیابت از این شهدا برگزار می‌شود و تلاش شده است یاد و نام آنان در بخش‌های مختلف برنامه‌ها زنده نگه داشته شود.

سرهنگ گله‌داریان گفت: برنامه‌های هفته بسیج در قالب ۵۰ عنوان برنامه شاخص و ۱۴۰ زیربرنامه، با محوریت خدمت‌رسانی، فعالیت‌های جهادی، برنامه‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد درخصوص برنامه‌های شاخص این هفته گفت: کاشت دست‌کم ۲۳ نهال در هر بخش به یاد ۲۳ شهید بسیجی جنگ رمضان، تجلیل از ۲۳ بسیجی نمونه در هر بخش، توزیع بسته‌های معیشتی، اجرای رزمایش جهادگران فاطمی و ارائه خدمات پزشکی رایگان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افتتاح طرح «راهیان نور و راهیان پیشرفت» شهرستان لامرد را از برنامه‌های شاخص امسال برشمرد و افزود: در قالب این طرح، دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم و دانشجویان با ظرفیت‌های صنعتی، دستاورد‌ها و روند پیشرفت شهرستان آشنا می‌شوند.

گله‌داریان از تجلیل ۲۳ پزشک جهادی شهرستان که در طول سال به مردم خدمات رایگان ارائه کرده‌اند نیز خبر داد و گفت: دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و تجمعات مردمی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج خواهد بود.

به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد، ۲۳ یادواره شهدا نیز در بخش‌های مختلف شهرستان و با حضور سخنرانان استانی و کشوری برگزار خواهد شد.