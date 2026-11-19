** اجرای ۱۱۰ برنامه هفته بسیج در جزیره قشم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فاس، در هفته بسیج ۱۱۰ برنامه با محوریت خدمت‌رسانی به مردم در جزیره قشم اجرا می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم گفت: برنامه‌های امسال با رویکرد خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت‌زدایی و تبیین دستاورد‌های بسیج برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار محمد حکمیان برگزاری نمایشگاه بزرگ، مسابقات «میدان‌یار»، برنامه‌های شبانه با محوریت جهاد تبیین، اردو‌های جهادی و کمک به خانواده‌های نیازمند را از جمله برنامه‌های محوری این هفته عنوان کرد.

وی افزود: عرضه و فروش صنایع‌دستی نیز در دستور کار قرار دارد تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مردم و فعالان بومی به نمایش گذاشته شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم با اشاره به موقعیت راهبردی این جزیره در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس گفت: بسیجیان این شهرستان در تمام رده‌ها و گردان‌ها با آمادگی کامل حضور دارند و در صورت هرگونه خطای دشمن استکباری، با پاسخی قاطع و سخت مواجه خواهد شد.

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** هفته بسیج، در بستک با ۱۲۰ عنوان برنامه

در هفته بسیج با شعار بسیج، جان فدای ایران، بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه در شهرستان بستک برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بستک گفت: مهمترین برنامه‌های این هفته، افتتاح پنل‌های خورشیدی روستای نمونه اقتصاد مقاومتی گتاو، برگزاری نمایشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان و کاشت بیش از ۲۰ هزار اصله درخت در پارک‌ها و اماکن گردشگری شهرستان است.

سرهنگ پاسدار محمدرسول جلالی افزود: تجلیل از بسیجیان نمونه شهرستان، برگزاری یادواره شهدای بخش جناح، برگزاری مسابقات ورزشی، اهدای خون، برگزاری میز خدمت در نماز جمعه و همچنین آغاز ساخت حوزه مقاومت حاج قاسم سلیمانی روستای چاه بنارد، از جمله مهمترین برنامه‌های هفته بسیج در این شهرستان خواهد بود.

** اجرای ۱۷۰ برنامه در خمیر

به مناسبت هفته بسیج ۱۷۰ برنامه دفاعی، جهادی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی در شهرستان بندرخمیر اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه خمیر گفت: این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت روحیه ایثار و خدمت‌رسانی به مردم در این شهرستان برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار علی خادمی‌نژاد دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و برگزاری یادواره‌های شهدا را از شاخص‌ترین برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد.

وی افزود: پایان‌بخش برنامه‌های هفته بسیج نیز تجمع بزرگ بسیجیان در میدان است.

** برگزاری ۴۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در حاجی‌آباد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حاجی‌آباد از اجرای ۴۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در سطح این شهرستان خبر داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حاجی آباد گفت: برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، خدماتی و محرومیت‌زدایی در هفته بسیج با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» در شهرستان حاجی‌آباد برگزار می‌شود.

سرهنگ سجاد دهقانی افزود: برنامه‌های هفته بسیج از روز ۲۹ آبان‌ماه با برگزاری «میقات صالحین» و حضور اقشار مختلف بسیجی در مساجد و نماز جمعه آغاز می‌شود و تا پایان هفته ادامه دارد.

وی گفت: برگزاری برنامه‌های آموزشی برای بسیجیان، اجرای برنامه‌های میدانی، حضور نیرو‌های بسیجی در تجمعات و میادین، و تقویت فعالیت‌های مردم‌محور از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

برگزاری یادواره‌های شهدا، برنامه «آبروی محله»، طرح «لاله‌های روشن» و برنامه‌های مرتبط با شجره طیبه نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی این هفته است.