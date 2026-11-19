۱۴۲۰۰ نفر از فعالان قرآنی استان اصفهان در ۳۲ حوزه انتخابی استان، در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت کشور شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس گروه قرآن وعترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: در سراسر کشور ۸۸ هزار نفر در ۳۸۴ حوزه در این مسابقات شرکت کرده‌اند که از این تعداد سهم استان اصفهان ۱۴۲۰۰ نفر در رشته‌های حفظ یک جز تا حفظ کل قرآن است.

حجت الاسلام ابوالفضل یعقوبی ادامه داد: به منظور فراهم کردن شرایط حضور برابر برای همه علاقه‌مندان، یک حوزه امتحانی ویژه روشندلان نیز پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این آزمون در بخش‌های کتبی، الکترو نیکی و شفاهی برگزار می‌شود، افزود:شناسایی کشف استعداد‌های برتر در حوزه قرآن ازجمله اهداف برگزاری این آزمون بوده است.

رئیس گروه قرآن وعترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، گسترش آموزش قرآن، توسعه برنامه‌های حفظ و تدبر و تقویت انس عمومی با کلام وحی را از ضرورت‌های این حوزه دانست و بر نقش مجموعه‌های فرهنگی و قرآنی استان در تحقق این اهداف تأکید کرد.

حجت الاسلام ابوالفضل یعقوبی گفت: آزمون شفاهی نیز برای سنین زیر دوازده سال هفته آینده به صورت شفاهی برگزار خواهد شد.