مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: با وجود برخورداری برخی استان‌های همجوار از زیرساخت فرودگاهی، بخشی از این ظرفیت‌ها با محدودیت عملیاتی مواجه است؛ از این رو، فرودگاه پیام می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های استان البرز، بخشی از نیاز‌های حمل ونقل هوایی مناطق پیرامونی و غرب استان تهران را نیز پوشش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن حسنلو در جریان بازدید از روند اجرای پروژه بهسازی باند پروازی فرودگاه پیام، با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های عملیاتی این مجموعه اظهار کرد: طی سه دهه گذشته، در زمینه تعمیر و نگهداشت اصولی باند و سطوح پروازی غفلت‌هایی وجود داشت که رفع آنها با توجه به الزامات سازمان هواپیمایی کشوری، در دوره اخیر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: اجرای پروژه بهسازی باند، ظرفیت زیرساختی مهمی به منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام اضافه می‌کند و می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی، حمل‌ونقلی و به‌ویژه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

زیرساخت‌های حمل‌ونقلی؛ پشتیبان توسعه اقتصاد دیجیتال

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در پشتیبانی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و دستیابی به سهم مورد نظر وزارت ارتباطات در اقتصاد دیجیتال، به زیرساخت‌های پشتیبان و کارآمد نیاز دارد و این موضوع در برنامه‌های کلان توسعه‌ای پیام مورد توجه قرار گرفته است.

حسنلو با بیان اینکه توسعه پیام نباید صرفاً به فعالیت‌های فرودگاهی محدود شود، ادامه داد: در کنار توسعه زیرساخت‌های هوایی، اتصال به شبکه حمل‌ونقل ریلی، تسهیل دسترسی‌های زمینی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای ترانزیت کالا نیز در برنامه‌های آینده این مجموعه قرار دارد تا زمینه شکل‌گیری شبکه حمل‌ونقل ترکیبی در منطقه ویژه اقتصادی پیام فراهم شود.

ظرفیت پیام برای پاسخگویی به نیاز استان‌های همجوار

وی با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و صنعتی استان البرز و مناطق پیرامونی خاطرنشان کرد: جمعیت حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفری استان البرز، جایگاه این استان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور و نیاز مناطق همجوار به خدمات حمل‌ونقل هوایی، ضرورت توسعه و فعال‌سازی ظرفیت‌های فرودگاه پیام را دوچندان کرده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام افزود: با وجود برخورداری برخی استان‌های همجوار از زیرساخت فرودگاهی، بخشی از این ظرفیت‌ها با محدودیت عملیاتی مواجه است؛ از این رو، فرودگاه پیام می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های استان البرز، بخشی از نیاز‌های حمل‌ونقل هوایی مناطق پیرامونی و غرب استان تهران را نیز پوشش دهد.

حسنلو تأکید کرد: بهسازی باند پروازی بخشی از برنامه جامع توسعه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام است که در کنار ارتقای زیرساخت‌های هوایی، توسعه شبکه لجستیکی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و تقویت نقش پیام در اقتصاد استان و کشور را دنبال می‌کند.

منافع ملی بهسازی باند فرودگاه پیام

در ادامه این بازدید، شاهرخ کناری، عضو هیأت‌مدیره منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی کشور اظهار کرد: بهسازی باند پروازی یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی پیام در دو دهه اخیر است که با توجه به ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی استان البرز و مناطق همجوار، آثار آن فراتر از محدوده استانی خواهد بود.

وی افزود: بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند با کاهش نیاز به استفاده از فرودگاه مهرآباد و در آینده فرودگاه امام خمینی (ره)، در کاهش ترافیک محور‌های غرب تهران و محدوده مهرشهر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش مخاطرات سفر‌های طولانی زمینی مؤثر باشد