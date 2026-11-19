قائم‌مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سرپرست دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان، با اشاره به انتخاب موضوع جوانی جمعیت به‌عنوان محور اصلی مجمع سلامت شهرستان میبد، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع موانع ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرح زادی در نشست شورای سلامت شهرستان میبد با بیان اینکه مجمع سلامت شهرستان یکی از مراجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی در حوزه سلامت است، افزود: موضوع محوری هر سال بر اساس نظرسنجی و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در شورا‌های سلامت محلات و شهر انتخاب می‌شود که امسال با توجه به اهمیت مسئله جمعیت، جوانی جمعیت در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: در این نشست، چالش‌ها و موانع پیش‌روی جوانان برای ازدواج و فرزندآوری بررسی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شده است. همچنین مقرر شد روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت فصلی ارزیابی شود تا در صورت محقق نشدن اهداف، راهکار‌های جدید در دستور کار قرار گیرد.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با هشدار درباره روند کاهشی نرخ باروری اظهار داشت: شهرستان میبد در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به متوسط کشوری دارد، اما ادامه روند کاهشی نرخ باروری می‌تواند در سال‌های آینده پنجره جمعیتی شهرستان را ببندد.

فرح زادی تأکید کرد: کاهش نرخ باروری زنگ خطری برای استان و شهرستان است و باید با برنامه‌ریزی مستمر و رفع موانع ازدواج و فرزندآوری، برای حفظ پویایی جمعیت و جلوگیری از ورود به بحران سالمندی اقدام کرد.

تقدیر از رئیس شبکه بهداشت و درمان میبد و تعدادی از اعضای شورای سلامت پایان بخش این نشست بود.