بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، همزمان با سراسر کشور در ۶ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

رقابت هزار و ۵۰۰ قرآن آموز در کهگیلویه و بویراحمد

رقابت هزار و ۵۰۰ قرآن آموز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، درخشان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با اشاره به مشارکت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از فعالان و قرآن‌آموزان استان در رقابت های قرآن و عترت گفت: این آزمون در رشته‌های حفظ قرآن کریم، از جزء یک تا حفظ کل، و مفاهیم قرآنی برگزار شد.

درخشان افزود: برگزیدگان و افرادی که حدنصاب لازم را کسب کنند، از معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه معتبر دریافت می کنند.