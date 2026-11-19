زاکانی ادامه داد: حتی اگر دشمن نیز با ما کاری نداشته باشد، ما وظیفه داریم برای تحقق اهداف انقلاب بیش از گذشته تلاش کنیم. در این مسیر، هسته سخت انقلاب با همافزایی، همفکری و همکاری میتواند نقش مهمی در تحقق آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع پیشین رهبر شهید انقلاب در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: سالها قبل و در دهه ۸۰، رهبر شهید انقلاب تأکید کرده بودند که هر دشمنی و خباثتی که از سوی رژیم صهیونیستی رقم میخورد، باید با پاسخی متناسب در سرزمینهای اشغالی مواجه شود.
شهردار تهران با بیان اینکه دشمن بار دیگر به دنبال ایجاد آشوب و جنگ در ایران است، خاطرنشان کرد: اگر دشمن مجدداً دست به حماقت بزند، باید چنان سیلیای به او زده شود که از اقدام خود پشیمان شود.
زاکانی همچنین با تأکید بر ظرفیتهای داخلی کشور برای عبور از مشکلات گفت: امروز در کشور هیچ بنبستی وجود ندارد و اداره کشور با وجود تحریمها و محاصرهای که با آن مواجه هستیم، با استفاده از ظرفیتهای داخلی کاملاً امکانپذیر است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی و حمایت از دولت برای اداره کشور اظهار کرد: همه ما باید به دولت در پیشبرد اهداف و اداره کشور کمک کنیم و با این همراهی، اجازه ندهیم خواسته دشمن مبنی بر ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان کشور محقق شود.
هماهنگی تشکیلات محلی شهرداری و بسیج برای آمادگی در برابر حوادث ضروری است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست، با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی گفت: تشکیلات محلی شهرداری و بسیج باید با هماهنگی و انسجام بیشتر در کنار یکدیگر فعالیت کنند تا ظرفیتهای مردمی محلات برای مواجهه با حوادث احتمالی بهصورت سازمانیافته به کار گرفته شود.
مهدی چمران با اشاره به عملکرد مردم و مجموعههای خدمترسان در جریان جنگ اظهار کرد: تهران توانست از میان خون، آتش و مشکلات، سربلند بیرون بیاید و به دنیا نشان دهد که با وجود همه سختیها و برنامهریزیهای دشمنان، مردم ایران ایستادگی کردند و به موفقیت و پیروزی رسیدند.
وی با بیان اینکه شکرگزاری برای این پیروزی باید در عمل نیز نمود پیدا کند، افزود: شکر نعمت تنها به زبان نیست، بلکه با برنامهریزی صحیح، انسجام، اتحاد ملی و آمادگی بیشتر برای مقابله با حوادث احتمالی آینده محقق میشود. باید مشکلات و کاستیهایی را که در دو جنگ تجربه کردیم بررسی و برطرف کنیم تا در حوادث بعدی با همان مشکلات مواجه نشویم.
چمران با اشاره به ضرورت انتقال تجربههای عملیاتی به مراحل بعدی تصریح کرد: همانطور که نیروهای نظامی در هر عملیات تجربههایی کسب میکنند و برای عملیات بعدی آمادگی بیشتری به دست میآورند، باید در مجموعه سپاه، شهرداری و بسیج نیز این رویکرد دنبال شود و با برنامهریزی دقیقتر و آمادگی کاملتر برای شرایط احتمالی آینده اقدام کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اهمیت آمادگی پیشدستانه در برابر تهدیدات خاطرنشان کرد: نباید صرفاً منتظر وقوع حادثه و حمله بمانیم و بعد برای پاسخگویی اقدام کنیم، بلکه لازم است با بررسی شرایط و تهدیدات احتمالی، آمادگیهای لازم را از قبل ایجاد کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیتهای موجود در محلات تهران گفت: امروز شهرداری در محلات تشکیلات و ظرفیتهای محلی خود را دارد و بسیج نیز از ساختار و نیروهای توانمند و آماده در محلات برخوردار است. باید بررسی کنیم که آیا بهتر نیست این دو مجموعه با یکدیگر هماهنگ و متحد شوند تا از ظرفیت مشترک آنها برای خدمترسانی و مواجهه با شرایط اضطراری استفاده شود.
چمران افزود: اگر این ظرفیتها در کنار یکدیگر قرار بگیرند و مأموریتها بهدرستی تعریف شود، قطعاً نتایج ثمربخشی به همراه خواهد داشت. حتی اگر این دو تشکیلات بهصورت مستقل فعالیت کنند، ضروری است هماهنگی عملیاتی و سازمانیافتهای میان آنها برقرار باشد تا هر مجموعه بتواند مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در روزهای جنگ اظهار کرد: شهرداران مناطق، نیروهای خدمات شهری و مجموعههای اجرایی شهرداری در کنار نیروهای بسیج، هلالاحمر و آتشنشانی در صحنه حضور داشتند و بلافاصله پس از وقوع حوادث، اقدامات امدادی و خدماتی را آغاز میکردند. از همه این عزیزان بابت تلاشها و خدماتشان تشکر میکنم.
وی با اشاره به حملات مجدد دشمن به برخی نقاط در زمان امدادرسانی و شهادت تعدادی از نیروهای امدادی گفت: دشمن در کمال ناجوانمردی، برخی نقاط را در زمانی که نیروهای امدادی مشغول خدمترسانی بودند، مجدداً بمباران کرد و تعدادی از این نیروها به شهادت رسیدند. این موضوع اهمیت آمادگی و سازماندهی نیروهای مردمی و محلی را بیش از پیش نشان میدهد.
چمران با تأکید بر نقش مردم در مدیریت شرایط بحرانی افزود: اگر مردم محلات نیز آموزشهای لازم را ببینند و برای حضور در شرایط اضطراری آماده باشند، میتوانند کمک شایانی به مدیریت حوادث کنند. لازم است درباره چگونگی سازماندهی این ظرفیتها در محلات فکر و برنامهریزی کنیم تا نیروهای مردمی بتوانند در کنار مجموعههای مسئول، نقش مؤثری ایفا کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل هماهنگیهای موجود به یک سازوکار مشخص و عملیاتی خاطرنشان کرد: هماهنگی صرفاً به معنای همکاری موردی و اقدام خودجوش نیست؛ این هماهنگی باید سازمانیافته، برنامهریزیشده و عملیاتی باشد تا بتوانیم از ظرفیتهای شهرداری، بسیج و مردم در محلات به بهترین شکل استفاده کنیم و آمادگی لازم را برای مواجهه با حوادث احتمالی افزایش دهیم.
تجربه همدلی و همکاری شهرداری و بسیج در جنگ ۴۰ روزه باید در محلات تهران تداوم یابد
همچنین فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ در برنامه «قرار همدلی» با اشاره به نقشآفرینی مشترک شهرداری تهران و بسیج در جنگ ۴۰ روزه گفت: تجربه همدلی، هماهنگی و کار مشترک برای خدمترسانی به مردم باید در همه محلات تهران تثبیت و به یک الگوی پایدار تبدیل شود.
سردار حسنزاده با قدردانی از مجموعه مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان شهرداری و بسیج تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط جنگ ۴۰ روزه و طراحی دشمن برای ایجاد بیثباتی در پایتخت اظهار کرد: دشمن با برنامهریزی قبلی، به دنبال ضربه زدن به زیرساختهای کشور، از جمله مجموعههای مرتبط با بسیج، سپاه، نیروی انتظامی و وزارتخانهها بود و تصور میکرد با ایجاد اختلال در امنیت و آرامش تهران بهعنوان پایتخت، میتواند در روزهای سوم و چهارم جنگ به اهداف خود دست پیدا کند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی در روزهای ابتدایی جنگ مورد اصابت قرار گرفت، افزود: با وجود این شرایط، خدماترسانی در تهران نهتنها متوقف نشد، بلکه با اقدامات مجموعه شهرداری تهران روانتر نیز ادامه پیدا کرد. بخش قابل توجهی از خدمات شهری با کیفیت و سرعت مناسبی ارائه شد و اقدامات انجامشده بهگونهای بود که بسیاری از مردم حتی شرایط جنگی را به شکل مستقیم احساس نکردند.
سردار حسنزاده ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در تهران و فراهم کردن زمینه فعالیت گروههای معاند و منافقین بود، اما به لطف خداوند و با حضور و آمادگی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه و بهویژه بسیج، هیچگونه ناامنی در شهر تهران، حاشیه شهر، ارتفاعات و رینگ جنوبی تهران شکل نگرفت.
وی با اشاره به استقرار نیروهای دفاعی و امنیتی در نقاط مختلف پایتخت خاطرنشان کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه موجب شده بود آمادگی و سازماندهی نیروها با سرعت بیشتری انجام شود و ظرفیتهایی که در آن مقطع شکل گرفته بود، در جنگ ۴۰ روزه نیز به کار گرفته شود.
فرمانده سپاه تهران بزرگ یکی از عوامل مؤثر در مدیریت شرایط جنگی را وجود نگاه و درک مشترک میان مجموعههای مختلف دانست و گفت: وجود تفکر مشترک مبتنی بر مدیریت انقلابی، ولایی و دینی و همچنین توجه به نقش مردم، موجب شد هماهنگی و همافزایی مؤثری میان شهرداری، بسیج و سایر دستگاهها شکل بگیرد.
سردار حسنزاده با اشاره به تجربه همکاری مشترک در جنگ ۱۲ روزه و تداوم آن در جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: در همان روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه، با هماهنگیهای انجامشده، ستادهای مشترک در نواحی مختلف شکل گرفت تا موضوعاتی مانند امدادرسانی به مردم، تأمین امنیت محلهای اصابت، جلوگیری از سرقت و حفاظت از اسناد و مدارک مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: این همکاریها در جنگ ۴۰ روزه به اوج خود رسید و در حوزههایی مانند امدادرسانی، بازسازی منازل آسیبدیده و فعالیت گروههای جهادی، ظرفیت بسیج در کنار توان و امکانات شهرداری تهران قرار گرفت و اقدامات مؤثری برای خدمترسانی به شهروندان انجام شد.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ با تأکید بر اینکه جنگ ۴۰ روزه عرصهای برای نمایش عملی همدلی و هماهنگی دستگاهها بود، اظهار کرد: تبلور همدلی، هماهنگی، مردممحوری و خدمترسانی مشترک را در این دوره تجربه کردیم و آثار و نتایج این همکاری در خدمترسانی به مردم و مدیریت امور شهر نمایان شد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت دستاوردهای این تجربه مشترک گفت: اکنون که چنین تجربه ارزشمندی در عرصههای مختلف به دست آمده است، باید آن را مستحکم و پایدار کنیم و از این ظرفیت در همه محلات تهران و در فعالیتهای روزمره مدیریت شهری و بسیج بهره بگیریم.