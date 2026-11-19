شهردار تهران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هم‌فکری نیروهای انقلابی گفت: امروز هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد و اداره کشور با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، حتی در شرایط تحریم و محاصره، امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی در پنجمین نشست «قرار همدلی»؛ دورهمی مشترک فرماندهان نواحی سپاه تهران و شهرداران مناطق ۲۲گانه، با حضور سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص)، با اشاره به مراحل طی‌شده در مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: امام خمینی (ره) نظام اسلامی را ایجاد کردند و امام شهید آن را به اعتلا رساندند، اما همچنان تا تحقق تمامی اهداف انقلاب فاصله داریم. در دوره امام حی و رشید انقلاب باید اهداف انقلاب اسلامی محقق شود.

زاکانی ادامه داد: حتی اگر دشمن نیز با ما کاری نداشته باشد، ما وظیفه داریم برای تحقق اهداف انقلاب بیش از گذشته تلاش کنیم. در این مسیر، هسته سخت انقلاب با هم‌افزایی، هم‌فکری و همکاری می‌تواند نقش مهمی در تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع پیشین رهبر شهید انقلاب در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: سال‌ها قبل و در دهه ۸۰، رهبر شهید انقلاب تأکید کرده بودند که هر دشمنی و خباثتی که از سوی رژیم صهیونیستی رقم می‌خورد، باید با پاسخی متناسب در سرزمین‌های اشغالی مواجه شود.

شهردار تهران با بیان اینکه دشمن بار دیگر به دنبال ایجاد آشوب و جنگ در ایران است، خاطرنشان کرد: اگر دشمن مجدداً دست به حماقت بزند، باید چنان سیلی‌ای به او زده شود که از اقدام خود پشیمان شود.

زاکانی همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور برای عبور از مشکلات گفت: امروز در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد و اداره کشور با وجود تحریم‌ها و محاصره‌ای که با آن مواجه هستیم، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کاملاً امکان‌پذیر است.