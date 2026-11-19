اجلاسیه بین‌المللی بانوان پیرغلامان حسینی، همزمان با بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان، با حضور بانوان مداح و هیئتی از ۳۰ استان کشور و مهمانان خارجی در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با برگزاری بیست و سومین اجلاسیه بین المللی پیرغلامان حسینی در ارومیه اجلاسیه بانوان پیرغلام با حضور مهمان خارجی و مداحان و بانوان هیئتی ۳۰ استان کشور در تالار وحدت ارومیه برگزارشد.

مدیر راهبری بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در حاشیه این مراسم که باحضور جمع کثیری از بانوان مداح و خادم مکتب امام حسین (ع) ترتیب یافت اظهار کرد: در این مراسم ۲۰ هیئت ۴۰ نفره از بانوان مداح و هئتی تبلیغات اسلامی استان حضور دارند.

لیلا رجب ادامه داد: در این مراسم از ۴۰ نفر از خادمان حسینی و ۹ نفر از بانوان پیرغلام تجلیل شد.

