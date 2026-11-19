به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید غفاری، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ حسینعلی کریمی امین افزود: در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.