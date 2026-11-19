معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه شماره یک، اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مقطع کارشناسی باید از یکم آذرماه ۱۴۰۵ به سایت دانشگاه مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه شماره یک، اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مقطع کارشناسی باید از یکم آذرماه ۱۴۰۵ به سایت دانشگاه مراجعه کنند.

تمام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی این دانشگاه لازم است برای اطلاع از روند دقیق ثبت‌نام، از تاریخ اعلام‌شده (۱ آذر ۱۴۰۵) به پورتال رسمی دانشگاه به نشانی atu.ac.ir مراجعه کنند.

اخبار تکمیلی و اطلاعیه‌های رسمی مرتبط با فرآیند ثبت‌نام این دانشگاه از طریق کانال رسمی آن در پیام‌رسان بله به نشانی ble.ir/atuniversity نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.