نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سپیدان، با همکاری مأموران انتظامی، یک دستگاه خودروی سمند حامل ۴۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط را در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، جمشیدی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان، گفت: با هوشیاری نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری مأموران پاسگاه انتظامی سرناباد، خودروی حامل محموله چوب بلوط که از منطقه سرنجلک شهرستان ممسنی بارگیری شده بود و فرد متخلف قصد داشت آن را از حوزه شهرستان خارج کند در سپیدان شناسایی و متوقف شد.

او افزود: در بازرسی از خودرو ۴۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط کشف و ضبط شد و خودرو پس از انجام اقدامات اولیه به پارکینگ انتقال یافت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سپیدان ادامه داد: در این زمینه برای فرد متخلف پرونده تشکیل شده و موضوع برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به مرجع قضایی شهرستان ارجاع شده است.

برداشت و جابه‌جایی غیرمجاز چوب جنگلی، منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه را با تهدید روبه‌رو می‌کند؛ ازاین‌رو، برخورد با تخلفاتی از این دست در دستور کار نیرو‌های حفاظت منابع طبیعی قرار دارد.