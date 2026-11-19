فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، در نشست خبری با اصحاب رسانه، از اجرای بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در شهرستان میبد خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ امامی با اشاره به برنامه‌ریزی قرارگاه‌های سیزده‌گانه بسیج اظهار داشت: این برنامه‌ها با مشارکت حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و با محوریت خدمت‌رسانی به مردم، محرومیت‌زدایی و تقویت امنیت و نشاط اجتماعی اجرا می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد، خدمت‌رسانی را اولویت اصلی بسیج دانست و افزود: تأمین مسکن محرومان، کمک به ازدواج نیازمندان، توزیع بسته‌های معیشتی، پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی و اجرای طرح پنل‌های خورشیدی از جمله اقدامات بسیج سازندگی در این شهرستان است.

سرهنگ امامی میبدی همچنین به فعالیت قرارگاه‌های فرهنگی و علمی‌پژوهشی اشاره کرد و گفت: حمایت از جوانان نخبه و استفاده از ظرفیت علمی آنان، از برنامه‌های مهم بسیج در شهرستان است.

وی تقویت امنیت با اجرای گشت‌های عملیاتی و اطلاعاتی بسیج و تعامل با نیرو‌های نظامی و انتظامی را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: محله‌محوری و همکاری با مجموعه دولت برای حل مسائل و مشکلات محلات نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد در پایان با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان بسیجی در عرصه‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های پشتیبانی و راه‌اندازی کارگاه‌های خیاطی در شرایط جنگی، تأکید کرد: برنامه‌های هفته بسیج با مشارکت بسیجیان خواهر و برادر و با رویکرد خدمت بی‌منت به مردم برگزار خواهد شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه میبد هم گفت: بسیج یک حرکت ارزشمند ملی با انگیزه‌های الهی، وجدانی و روحیه غیرتمندی است که در همه عرصه‌های کشور جریان دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدابراهیمی تصریح کرد: امروز نسل چهارم بسیج نیز با روحیه ایمان و مسئولیت‌پذیری برای تلاش و خدمت به کشور آماده است و این فرهنگ باید نسل به نسل زنده و پویا بماند.

وی با بیان اینکه روحیه ایستادگی در برابر تهدید‌ها و هم‌زمان خدمتگزاری به مردم، از ویژگی‌های برجسته تفکر بسیجی است افزود: هر فردی که در عرصه‌های صنعت، تولید، اقتصاد، علم، ورزش و سایر بخش‌ها با ایمان، تعهد و غیرت برای پیشرفت کشور تلاش می‌کند، در حقیقت جلوه‌ای از فرهنگ بسیجی را به نمایش می‌گذارد.