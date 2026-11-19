بیش از ۱۲۰ دانش‌آموز دختر از مناطق باقرشهر، کهریزک و قلعه‌نو در قالب نخستین کاروان راهیان نور، راهی مناطق عملیاتی جنوب‌غرب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسن حیدری، فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح‌الله (ره) جنوب شهرستان ری، از اعزام نخستین مرحله کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی خبر داد.

وی با اشاره به تعداد شرکت‌کنندگان گفت: چهار کاروان با هدف آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس راهی مناطق جنوب شدند.

سرهنگ حیدری افزود: این دانش‌آموزان در یک سفر سه‌روزه، از سد کرخه و سایر مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.