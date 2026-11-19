به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان کرمانشاه، از زعفران به‌عنوان یکی از محصولات با نیاز آبی کم یاد کرد و گفت: سطح زیر کشت کنونی زعفران در استان کرمانشاه حدود ۸۳۰ هکتار با تولید حدود هشت تن در سال است و در حال حاضر کرمانشاه هم از نظر سطح زیر کشت و هم میزان تولید زعفران، رتبه ششم کشور را دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عملکرد تولید زعفران در هر هکتار در استان کرمانشاه را نیز ۱۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: البته مواردی را داریم که عملکرد به ۳۰ کیلوگرم در هکتار نیز می‌رسد.

شریفی از ظرفیت قابل توجه کرمانشاه برای توسعه کشت زعفران یاد کرد و افزود: در همه شهرستان‌های استان جز قصرشیرین امکان کشت زعفران وجود دارد.

وی با بیان اینکه توسعه کشت زعفران به سود کشاورزان است گفت: میزان درآمد حاصل از کشت زعفران برای کشاورزان مناسب است.

شریفی گفت: کشت زعفران در شرق کشور به دلیل شرایط کم آبی و شیوع برخی آفات با مشکل مواجه شده و کرمانشاه در این شرایط می‌تواند به خوبی در زمینه کشت زعفران پای کار بیاید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه از هدفگذاری برای توسعه سطح زیر کشت زعفران در استان خبر داد و افزود: طبق هدفگذاری که صورت گرفته قرار است سطح زیر کشت زعفران در کرمانشاه طی سه سال آینده سه هزار هکتار افزایش یافته و به سه هزار و ۸۰۰ هکتار برسد.