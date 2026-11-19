دستگیری پنج نفر در جریان اجرای حکم قضایی زمینخواری در باسمنج
پنج نفر از افرادی که با ادعای مالکیت بر اراضی عمومی در منطقه شادآباد باسمنج مانع اجرای حکم قضایی شده بودند دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،به نقل از فراجا در پی درخواست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و صدور دستور قضایی برای رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح آزادراه تبریز - ایلخچی ماموران انتظامی برای اجرای حکم در منطقه شادآباد باسمنج حاضر شدند.
بر اساس این گزارش در جریان اجرای حکم تعدادی از افراد با طرح ادعاهای غیرمستند درباره مالکیت اراضی عمومی و ایجاد حاشیه و درگیری درصدد جلوگیری از اجرای دستور قضایی برآمدند.
با مداخله ماموران انتظامی پنج نفر از افراد دخیل در این ماجرا دستگیر شدند که یکی از آنان نیز هنگام تلاش برای ضربوشتم مأموران و فرار از محل بازداشت شد.
افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
این اقدام در راستای رفع موانع اجرای قطعه پنجم آزادراه تبریز - ایلخچی و بازگشایی مسیر این طرح ارتباطی در محدوده باسمنج و شادآباد انجام شده است