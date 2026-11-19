به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: توزیع شیر رایگان درمدارس با توجه به سند تحول بنیادین و ساحت زیستی و بدنی و اهمیت سلامت همچنین با توجه به بند د ماده ۷۱ برنامه هفتم در حال اجراست که علاوه بر یک برنامه تغذیه‌ای گامی مؤثر در مسیر ارتقای سلامت نسل آینده است.

علیرضا عابدی، هدف از اجرای این طرح را، بهبود وضع تغذیه دانش‌آموزان، تأمین بخشی از نیاز‌های تغذیه‌ای کودکان و ترویج فرهنگ مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی اعلام کرد.

وی با اشاره به جامعه هدف ۴۴۷ هزاری دانش آموزان در اجرای طرح توزیع شیر رایگان در استان اصفهان افزود: شیر رایگان در دو نوبت در هفته (مجموع ۳۰ نوبت در سال تحصیلی)، در مدارس دولتی ابتدایی و مدارس ضمیمه آن همچنین در همه دوره‌های تحصیلی مدارس استثنایی، عشایری و شبانه روزی توزیع خواهد شد.

کارشناس علوم تغذیه هم گفت: شیر سرشار از کلسیم است که برای استحکام دندان‌ها و استخوان‌ها لازم است و یک لیوان شیر،۱۳ ماده مغذی ضروری را برای رشد و یادگیری کودکان دارد.

نسیم آرین افزود: برای کودکان دبستانی روزانه، مصرف دست کم سه واحد لبنیات کم چرب توصیه می‌شود که شامل یک لیوان شیر، یک لیوان ماست، دو لیوان دوغ و سه قاشق غذاخوری کشک است.