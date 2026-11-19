به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۴ زندانی جرائم غیر عمد مالی با حضور پیرغلامان حسینی در زندان ارومیه آزاد شدند.

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: این زندانیان به نیت و عنایت ۱۴ معصوم و با گذشت شکات از شکایت خود و کمک خیران آزاد شدند.

مراد فتحی افزود: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۶۰۰ زندانی جرائم غیر عمد مالی با کمک خیران ستاد دیه و گذشت شاکیان به آغوش گرم خانواده خود بازگشته‌اند.