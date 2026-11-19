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۱۴ زندانی جرائم غیر عمد مالی با حضور پیرغلامان حسینی در زندان ارومیه آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۴ زندانی جرائم غیر عمد مالی با حضور پیرغلامان حسینی در زندان ارومیه آزاد شدند.
مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: این زندانیان به نیت و عنایت ۱۴ معصوم و با گذشت شکات از شکایت خود و کمک خیران آزاد شدند.
مراد فتحی افزود: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۶۰۰ زندانی جرائم غیر عمد مالی با کمک خیران ستاد دیه و گذشت شاکیان به آغوش گرم خانواده خود بازگشتهاند.