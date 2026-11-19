مدیرکل حج و زیارت اصفهان با اشاره به بلاتکلیفی پنج‌هزار و ۵۰۰ متقاضی جامانده از حج عمره، خواستار تعیین تکلیف سریع وضعیت اعزام متقاضیان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان ،در همایش روحانیون، مداحان و مدیران حج و زیارت، با اشاره به برگزاری حج تمتع سال گذشته در شرایط دشوار کشور گفت: با وجود محدودیت‌ها و مشکلات پیش‌رو، حدود هزار و ۵۰۰ زائر از استان اصفهان از طریق دو ایستگاه پروازی، که عمده اعزام‌ها از مشهد مقدس اجرا شد، به سرزمین وحی اعزام شدند.

حجت‌الاسلام حسین اژدری به مشکلات زائران جامانده از سفر عمره نیز اشاره و گفت: حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان سفر عمره همچنان در انتظار اعزام هستند و این موضوع نارضایتی‌هایی در میان متقاضیان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: در این زمینه جلسه‌های متعددی با نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان برگزار کرده‌ایم، اما شرایط سال گذشته و محدودیت‌های ارزی امکان تحقق این مطالبه را فراهم نکرد.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف زائران جامانده گفت: انتظار داریم سازمان مرکزی هرچه سریع‌تر وضعیت اعزام و هزینه‌های سفر را مشخص و اطلاعات لازم را به استان‌ها اعلام کند تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت زیاد استان در حوزه زیارت و اعزام زائران به عتبات عالیات افزود: اصفهان یکی از استان‌های برتر در اعزام زائران به عتبات است، اما در کنار این ظرفیت با چالش‌های جدی در حوزه اعزام مواجهیم که بار‌ها نیز به سازمان مرکزی منتقل شده است.

حجت الاسلام اژدری یکی از مهم‌ترین مشکلات را تصدی‌گری سازمان مرکزی دانست و خواستار کاهش آن و افزایش اختیار مدیران استانی شد و افزود: در حوزه حج نیز لازم است نظر استان‌ها در انتخاب عوامل اجرایی و مدیران کاروان‌ها مورد توجه قرار گیرد، چراکه صرف برخورداری از امتیاز و نمره بیشتر برای انتخاب یک فرد کافی نیست و توانایی مدیریتی و تجربه عملی او نیز باید ارزیابی شود.

مدیرکل حج و زیارت اصفهان با انتقاد از فعالیت کاروان‌های غیرمجاز و آزاد در حوزه عتبات عالیات نیز گفت: بخش عمده‌ای از وقت و انرژی مجموعه حج و زیارت استان صرف رسیدگی به شکایت‌های مربوط به این کاروان‌ها می‌شود؛ در حالی که این فعالیت‌ها علاوه بر بروز مشکلات برای زائران، به اعتبار سازمان حج و زیارت نیز آسیب می‌زند.

حجت الاسلام اژدری با تأکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های حاکمیتی برای ساماندهی فعالیت کاروان‌های زیارتی گفت: لازم است با همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دیگر نهاد‌های نظارتی، ضوابط مشخصی برای فعالیت کاروان‌های عتبات تدوین شود تا هر فرد یا مجموعه‌ای بدون برخورداری از مجوز‌های لازم نتواند به جابه‌جایی زائران اقدام کند.

در این همایش همچنین مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان اصفهان

به تشریح ظرفیت‌های نیروی انسانی و فعالان حوزه حج و زیارت استان پرداخت و گفت: هم اکنون، ۶۵ روحانی فعال در پرونده‌های حج و ساکن اصفهان فعالیت دارند و تعداد روحانیون فعال ساکن استان نیز به ۱۱۲ نفر می‌رسد.

مهدی گرجی ادامه داد: همچنین، استان اصفهان دارای ۳۸ معین فعال و ۲۹ معینه فعال از میان بانوان است، در حوزه عتبات عالیات نیز ۳۲۱ روحانی در سامانه عتبات ثبت شده‌اند و ۶۲ مداح اهل بیت (ع) در این حوزه فعالیت دارند.

وی با اشاره به ظرفیت دفاتر و مدیران زیارتی استان نیز گفت: در استان اصفهان، ۱۴۰ دفتر فعال در حوزه زیارت وجود دارد، همچنین، ۴۴ مدیر در حوزه عتبات عالیات، ۱۵۰ مدیر در سامانه حج و زیارت و ۲۲۰ مدیر در سامانه عمره فعالیت می‌کنند.

گرجی درباره تعداد کاروان‌های اعزامی حج نیز افزود: میانگین کاروان‌های اعزامی حج استان در سال‌های گوناگون، حدود ۵۵ تا ۶۰ کاروان بوده است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته ۵۲ کاروان و در سال پیش از آن ۵۸ کاروان اعزام شدند.