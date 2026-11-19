فرمانده سپاه ناحیه آمل از اجرای ۷۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و سازمانی به مناسبت هفته بسیج در سطح این شهرستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرمانده سپاه ناحیه آمل از اجرای ۷۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و سازمانی به مناسبت هفته بسیج در سطح این شهرستان خبر داد و بر نقش‌آفرینی رسانه‌ها در ترویج فرهنگ بسیج، انعکاس حضور مردمی و امیدآفرینی در شرایط حساس جنگی تأکید کرد.

سرهنگ" سید موسی حسین‌نژاد" در نشست خبری گفت: امسال این تعداد برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در سطح شهرستان آمل پیش‌بینی شده که با مشارکت حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج در نقاط مختلف شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تقویت آمادگی و انسجام تشکیلاتی بسیج افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی، ارزیابی میزان آمادگی و مشارکت نیرو‌های بسیجی نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، برگزاری صبحگاه مشترک و فراخوان بسیجیان شهرستان در یکی از مناطق پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه آمل با اشاره به نقش‌آفرینی بسیجیان در برنامه‌های اخیر شهرستان، مراسم استقبال، تشییع و مشایعت پیکر ۱۰ شهید گمنام و خوشنام را از مهم‌ترین رویداد‌های اخیر برشمرد و گفت: در کمتر از ۴۸ ساعت، نزدیک به ۲۸ برنامه برای گرامیداشت مقام این شهدا با مشارکت مجموعه‌های مردمی و بسیجیان برگزار شد.

حسین‌نژاد با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج امسال با رویکرد مردمی و میدانی دنبال می‌شود، تصریح کرد: مقابله با جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن، تقویت امید و نشاط اجتماعی، تحکیم انسجام سازمانی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت از اهداف محوری این برنامه‌هاست.

وی همچنین از هم‌افزایی برنامه‌های هفته بسیج با مناسبت‌های ایام فاطمیه خبر داد و افزود: بخشی از برنامه‌ها با همکاری هیئت‌های مذهبی و در امتداد برنامه‌های فاطمیه برگزار می‌شود تا از ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی شهرستان برای اجرای باشکوه‌تر این مناسبت‌ها استفاده شود.

فرمانده سپاه ناحیه آمل خاطرنشان کرد: مسابقات و فعالیت‌های میدانی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و مراسم «شامگاه یاد یاران» از جمله برنامه‌هایی است که در نقاط مختلف شهر با مشارکت بسیجیان اجرا خواهد شد.

رسانه‌ها؛ بازوی امیدآفرینی و ترویج فرهنگ بسیج

حسین‌نژاد با تأکید بر نقش اثرگذار رسانه‌های خبری شهرستان در انعکاس برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: حضور فعال خبرنگاران و اصحاب رسانه در تجمعات شبانه و انعکاس گسترده شور، نشاط، همبستگی و حضور پرشور مردم در این اجتماعات، نقش مهمی در نمایش ظرفیت اجتماعی و انسجام مردمی شهرستان دارد.

وی با اشاره به رسالت رسانه‌ها در ترویج فرهنگ بسیج افزود: رسانه‌های شهرستان با اطلاع‌رسانی دقیق، روایتگری صحیح از فعالیت‌ها و دستاورد‌های بسیج و انعکاس حضور و مشارکت مردم می‌توانند در معرفی روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت‌رسانی بسیجیان به جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: تلاش مجموعه سپاه و بسیج بر این است که برنامه‌های هفته بسیج از قالب مراسم‌های صرف خارج شود و با حضور عملیاتی و اثرگذار بسیجیان در متن جامعه، جلوه‌ای از خدمت‌رسانی، همدلی و انسجام مردمی به نمایش گذاشته شود.