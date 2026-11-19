بالگرد اورژانس هوایی داراب استان فارس، مادر بارداری را برای دریافت خدمات درمانی تخصصی از درمانگاه روستای تل‌بارگاه دهستان کوهستان به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی این شهرستان منتقل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، هادی کشاورز، مسئول اورژانس شهرستان داراب، گفت: انتقال هوایی مادر باردار پرخطر، با توجه به شرایط ویژه مادر باردار و نیاز او به خدمات درمانی پیشرفته انجام شد.

او افزود: انتقال با هماهنگی مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ فارس و مشارکت تیم‌های عملیاتی اورژانس هوایی و زمینی در مبدأ و مقصد صورت گرفت.

مسئول اورژانس شهرستان داراب، گفت: بیمار پس از دریافت مراقبت‌های لازم، در کوتاه‌ترین زمان و به‌صورت ایمن به بیمارستان منتقل شد تا درمان تخصصی او ادامه یابد.