مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از تأمین و توزیع ۴۲ هزار تن انواع کود‌های پایه ازته، فسفاته و پتاسه در استان از ابتدای سال تاکنون خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان بهروز الیاسی در این خصوص بیان کرد: کود‌های توزیع‌شده یارانه‌ای بوده و بر اساس اطلاعات سامانه پهنه‌بندی، متناسب با نیاز اراضی و نوع کشت هر منطقه در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرند. این سازوکار، دسترسی تولیدکنندگان واقعی به نهاده‌های مورد نیاز را تسهیل می‌کند و به پیشگیری از انحراف در شبکه توزیع می‌انجامد.

الیاسی درباره منابع تأمین کود‌ها گفت: کود اوره مورد نیاز استان از تولیدات پتروشیمی‌های مرودشت شیراز، لردگان، رازی، مسجدسلیمان، کرمانشاه و پردیس تأمین شده است. کود‌های فسفاته و پتاسه نیز به‌طور کامل از تولیدکنندگان داخلی تهیه شده‌اند؛ اقدامی که ضمن پشتیبانی از تولید داخل، به تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی کمک می‌کند.

الیاسی آمار توزیع کود کشاورزی در شهرستان‌ها را بدین شرح اعلام کرد: از مجموع ۴۲ هزار تن کود توزیع‌شده، سهم شهرستان کبودرآهنگ ۷۵۰۰ تن.

همدان ۵۴۰۰ تن، بهار ۴۶۰۰ تن، رزن ۴۸۰۰، نهاوند ۴۵۰۰ تن، اسدآباد ۴۲۰۰ تن، ملایر ۳۷۰۰ تن، تویسرکان ۲۹۰۰ تن، درگزین ۲۳۰۰ تن و فامنین ۲۱۰۰ تن بوده است.

بر این اساس، کبودرآهنگ با ۷۵۰۰ تن بیشترین میزان توزیع را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های همدان، رزن و بهار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته الیاسی، تخصیص نهاده‌ها با توجه به نیاز کشاورزی، سطح زیر کشت و الگوی کشت مناطق توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به تأمین حدود ۴۰ هزار تن کود اوره مورد نیاز کشت‌های استان از ابتدای سالجاری تاکنون گفت: با وجود محدودیت‌هایی که در ظرفیت تولید کود کشور ایجاد شده، بخش قابل‌توجهی از نیاز کشاورزان تأمین و در اختیار آنان قرار گرفته است. در همین بازه زمانی ۷۰۵ تن کود کشاورزی فسفات و ۱۲۱۰ تن کود کشاورزی پتاس در بین کشاورزان توزیع شده است.

الیاسی با اشاره به اجرای طرح واریز مستقیم یارانه کود‌های فسفاته و پتاسه گفت: از ۸ اردیبهشت‌ماه امسال، یارانه این دو نوع کود به حساب کشاورزانی واریز می‌شود خریداری کرده‌اند که ۲۵ آبان چهار مرحله پرداخت یارانه نقدی مجموعاً به مبلغ ۲۸۲/۱۳۲/۱۲۰/۰۰۰ ریال به حساب ۱۷۸۶ کشاورز همدانی واریز شده است.

به گفته وی، اجرای این طرح با افزایش استقبال کشاورزان از مصرف کود‌های فسفاته و پتاسه همراه بوده است؛ درحالی‌که پیش از اجرای آن، مصرف این کود‌ها در مزارع استان بسیار محدود بود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، تغذیه بهینه گیاهی را از عوامل مؤثر در تداوم تولید، افزایش بهره‌وری مزارع و تقویت امنیت غذایی دانست و افزود: تداوم تأمین و توزیع پایدار نهاده‌های یارانه‌ای در چارچوب الگوی کشت، به ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی کمک می‌کند.

الیاسی در پایان با اشاره به تصمیم هیئت وزیران و شورای اقتصاد مبنی بر تغییر ساز و کار پرداخت یارانه کود اوره نیز گفت: جزئیات این تغییر پس از نهایی‌شدن، از طریق اطلاع‌رسانی شفاف به کشاورزان اعلام خواهد شد.