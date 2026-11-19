نمایندگان ایران در اجلاس کمیته فنی مواد فعال در سطح سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC ۹۱) در توکیو، در بررسی و تدوین استاندارد‌های تخصصی صنعت شوینده مشارکت کردند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، اجلاس بین‌المللی کمیته فنی مواد فعال در سطح سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC ۹۱) با حضور نمایندگان کشور‌های عضو و مشارکت فعال هیئت ایرانی با موضوعاتی از جمله تدوین و بازنگری استاندارد‌های مواد فعال در سطح، روش‌های آزمون و اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی، ارزیابی عملکرد مواد مورد استفاده در محصولات شوینده و روش‌های کنترل کیفیت بررسی شد.

هیئت ایرانی به ریاست علیرضا محب‌علی، رئیس کمیته ملی متناظر و دبیری کاظمی‌فرد، در نشست‌های تخصصی و بررسی اسناد بین‌المللی حضور داشت و دیدگاه‌های کارشناسی کشور را درباره روش‌های پیشنهادی آزمون ارائه کرد.

محب‌علی در بررسی یکی از روش‌های پیشنهادی، بر ضرورت توجه به دقت، حساسیت، تکرارپذیری و قابلیت اجرای اقتصادی روش‌های آزمون تأکید کرد و توسعه روش‌های معتبر و مقرون‌به‌صرفه را از نیاز‌های آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و واحد‌های تحقیق و توسعه صنعت شوینده دانست.

همچنین هیئت ایرانی پیشنهاد‌هایی برای تقویت همکاری میان کمیته‌های فنی مرتبط، از جمله ISO/TC ۹۱ و ISO/TC ۲۱۷ در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، مطرح کرد.

در این اجلاس، نمایندگان کشور‌های عضو درباره بازنگری استاندارد‌های موجود، تعیین اولویت‌های فنی متناسب با تحولات فناوری و نیاز‌های بازار و تقویت همکاری میان گروه‌های تخصصی تبادل نظر کردند و قطعنامه‌های تخصصی به تصویب رسید.

دبیرخانه کمیته ملی متناظر ISO/TC ۹۱ در سازمان ملی استاندارد ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی مشارکت کارشناسان داخلی، بررسی اسناد بین‌المللی و پیگیری دیدگاه‌های فنی کشور در فرایند تدوین استاندارد‌های جهانی را برعهده دارد.

در بخش پایانی اجلاس نیز پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و معاون توسعه استاندارد‌ها و مقررات فنی این سازمان به مناسبت پایان دوره ریاست پروفسور کازوتامی ساکاموتو، رئیس پیشین کمیته فنی ISO/TC ۹۱، ارسال شد.

ساکاموتو پس از ۹ سال ریاست این کمیته، در پایان سال ۲۰۲۶ مسئولیت خود را به رئیس جدید واگذار می‌کند. این اجلاس روز گذشته در ژاپن به کار خود پایان داد. بررسی استاندارد‌های تخصصی صنعت شوینده، تصویب قطعنامه‌های فنی، ارائه دیدگاه‌های ایران و قدردانی رسمی سازمان ملی استاندارد ایران از رئیس پیشین کمیته، از مهم‌ترین رویداد‌های این اجلاس بود.

گفتنی است کمیته فنی مواد فعال سطحی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC ۹۱) ۱۷ کشور عضو مشارکت‌کننده و ۳۵ کشور عضو ناظر دارد. این کمیته مسئولیت استانداردسازی در حوزه مواد فعال سطحی و ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون صابون و مواد شوینده را برعهده دارد و تاکنون ۸۲ استاندارد بین‌المللی در این حوزه منتشر کرده است؛ همچنین ۱۹ استاندارد دیگر در دست تدوین دارد.

مسئولیت دبیرخانه بین‌المللی کمیته با ایران است که با استقرار در سازمان ملی استاندارد ایران، زمینه هماهنگی فعالیت‌های تخصصی، پیگیری پروژه‌های استانداردسازی و مشارکت کارشناسان کشور‌های عضو در تدوین و بازنگری استاندارد‌های جهانی را فراهم می‌کند.