مجتبی یادگاری، نصابدار جهانی رشته دومیدانی و سفیر همدلی صنعت برق، در آخرین ایستگاه پیمایش سراسری خود با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، ضمن ادای احترام به مقام چهار شهید این شرکت در جنگ رمضان، بر ضرورت ترویج فرهنگ مصرف بهینه و مسئولانه انرژی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی یادگاری در آخرین مرحله از پیمایش ملی سفیر همدلی صنعت برق ایران، با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مورد استقبال مدیرعامل، معاونان، مدیران و کارکنان این شرکت قرار گرفت و با حضور در مراسمی، یاد و خاطره چهار شهید این مجموعه در جنگ رمضان را گرامی داشت.

یادگاری در این دیدار با اشاره به آغاز حرکت سراسری خود از استان مرکزی اظهار کرد: در جریان سفر به استان‌های مختلف کشور، پیام‌آور فرهنگ مصرف بهینه و مسئولانه انرژی برای هم‌وطنان بودم و امیدوارم این حرکت به الگویی برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نسل جوان، در زمینه صیانت از منابع ارزشمند انرژی تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران نیز با استقبال از سفیر همدلی صنعت برق، این صنعت را زیرساخت زیرساخت‌های کشور دانست و گفت: در شرایط ناترازی انرژی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف افزایش مشارکت عمومی و همراهی مردم در مدیریت مصرف برق، نقشی مؤثر و تعیین‌کننده دارد.

محمود محمودی با اشاره به پایان یافتن چرخه سفر ملی سفیر همدلی صنعت برق در استان تهران افزود: امروز چرخه پیوسته همدلی در صنعت برق استان تهران تکمیل می‌شود و مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با آمادگی برای عبور موفق از اوج بار زمستان، برنامه‌های خود را دنبال می‌کند.

گفتنی است سفر ملی سفیر همدلی صنعت برق با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی در مدیریت مصرف برق، از استان مرکزی آغاز شد و با رسیدن به ایستگاه پایانی در تهران به کار خود پایان داد.