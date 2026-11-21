به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: در این مدت بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد ریال از درآمد‌های استان وصول شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۹ درصد افزایش داشته است.

ناصر یارمحمدیان ادامه داد: در این مدت، مجموع وصول درآمد‌های استان به ۶۳۰ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۹۵۰ میلیون ریال رسید که با توجه به مبلغ ۸۹۸ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۴۶۵ میلیون ریال مصوب هفت ماهه، بیانگر تحقق حدود ۷۰ درصدی درآمد‌های مصوب استان است.

وی افزود: همچنین میزان وصول درآمد‌های استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است که این افزایش، بیانگر روند مطلوب وصول درآمد‌های استان و تلاش دستگاه‌های اجرایی در این حوزه است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در ادامه با اشاره به عملکرد خزانه معین در بخش پرداختی‌های هزینه‌ای و حقوق گفت: در این مدت همچنین، ۲۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۴۷ میلیون ریال بابت پرداختی‌های هزینه‌ای و حقوق پرداخت شده است که در مقایسه با ۲۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۷۹۸ میلیون ریال مصوب هفت ماهه، حدود ۹۳ درصد از اعتبار مصوب این بخش محقق شده است.

وی همچنین ادامه داد: در این مدت، فرآیند افتتاح حساب و تغییر امضا در بخش‌های مرتبط با بانک مرکزی و تنخواه گردان نیز اجرا شده که بر اساس گزارش عملکرد خزانه معین، تعداد موارد ثبت شده در این بخش به ترتیب ۱۳۵ مورد در بانک مرکزی و ۳۵ مورد در تنخواه‌گردان بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: خزانه معین استان به عنوان یکی از بخش‌های مهم نظام مالی دولت در استان، با تمرکز بر مدیریت جریان وجوه، پرداخت به‌موقع هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پیگیری وصول درآمد‌های استان، نقش مهمی در انضباط و شفافیت مالی و اجرای صحیح فرآیند‌های بودجه‌ای ایفا می‌کند.