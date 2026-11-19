به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عیسی سنگدوینی افزود: سالن مملو از هوادار بود و آنها بودند که به ما کمک کرده و همه از این برد شیرین شادمان شدند.

عادل غلامی سرمربی تیم چادرملو اردکان نیز با اشاره به بازی خوب تیم پاس گرگان افزود: تیم پاس گرگان سخت کوش بازی کرد.

تیم والیبال پاس گرگان، در رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشور موفق شد عصر دیروز، با نتیجه سه بر یک از سد تیم چادرملو اردکان عبور کند.