

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد شکوهی اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و با همکاری پلیس اطلاعات استان یزد، نیروی انتظامی شهرستان بهاباد و تلاش و هماهنگی تیمی مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، تعدادی از شکارچیان متخلف که به‌صورت حرفه‌ای در منطقه کویر لوت بهاباد فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، لاشه یک رأس جبیر ماده، به‌عنوان یکی از گونه‌های حیات‌وحش تحت حمایت، به همراه یک قبضه سلاح قاچاق و سه دستگاه موتورسیکلت قاچاق از متخلفان کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهاباد با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش تصریح کرد: شکار جبیر، به‌ویژه جبیر ماده که نقش مهمی در تداوم نسل این گونه دارد، خسارتی جبران‌ناپذیر به تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی منطقه وارد می‌کند.

شکوهی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و برخورد با متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت زیستگاه‌های حیات‌وحش با جدیت ادامه خواهد داشت.