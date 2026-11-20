مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: واحد صنعتی سروش بادران اصفهان با تولید ۸۰ نوع تجهیزات پزشکی و ملزومات بیمارستانی، رتبه سوم تولید این محصولات را در کشور کسب کرده و زمینه اشتغال مستقیم ۲۵۰ نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی علیزاده در بازدید از این مجموعه صنعتی با اشاره به نقش تولیدکنندگان داخلی در تأمین نیاز‌های حوزه سلامت افزود: این واحد با تولید انواع پک جراحی، ماسک اکسیژن، سوند، ست سرم، رابط تزریق و گان جراحی، بخش قابل توجهی از نیاز کشور به تجهیزات پزشکی را تأمین می‌کند و وابستگی به واردات را کاهش داده است.

وی با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این مجموعه گفت: فعالیت این واحد صنعتی علاوه بر تأمین نیاز‌های حوزه درمان، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه داشته است.

علیزاده همچنین با اشاره به تداوم فعالیت این واحد در شرایط جنگی کشور افزود: با وجود شرایط دشوار، خطوط تولید این مجموعه متوقف نشد و کارکنان آن با تلاش مستمر به تولید و تأمین نیاز‌های کشور ادامه دادند.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: توسعه تولیدات داخلی با تکیه بر دانش بومی، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی و کاهش وابستگی کشور به واردات تجهیزات پزشکی است.