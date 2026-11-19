به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، استاندار فارس در نشست شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش، با تأکید بر اینکه مدیریت پایدار تنها در سایه اتکا به مبانی علمی و پژوهش‌های مسئله‌محور محقق می‌شود، گفت: طرح‌های شتاب‌زده و زودبازده حاصلی جز اتلاف منابع کشور ندارد و مسیر توسعه استان باید بر پایه‌های کارشناسی استوار شود.

حسینعلی امیری با اشاره به ضرورت اعتماد دوجانبه میان دانشگاه و بخش اجرا افزود: در کشور‌های پیشرفته دانشگاه‌ها پژوهش‌های خود را بر حل مسائل عینی جامعه متمرکز کرده‌اند، اما در کشور ما به دلیل نبود این اعتماد، نتایج بسیاری از پژوهش‌های ارزنده دانشگاهی در قفسه کتابخانه‌ها خاک می‌خورد.



وی دستگاه‌های اجرایی را از کار علمی بی‌نیاز ندانست و تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید رسالت خود را گره‌گشایی از چالش‌های جامعه در عرصه‌های صنعت، معدن، پزشکی و علوم انسانی تعریف کنند.

استاندار فارس با اشاره به سه مزیت ژئواستراتژیک استان شامل موقعیت راهبردی، تنوع اکوسیستم اقتصادی و ظرفیت‌های زیرساختی، خواستار قرار گرفتن این مزیت‌ها در کانون پژوهش‌های دانشگاهی شد.

امیری به ناترازی انرژی در استان اشاره کرد و گفت: فارس رتبه نخست تولید گاز خشکی کشور را دارد، اما دومین مصرف‌کننده سوخت کشور است و حل این ناترازی‌ها نیازمند مطالعات دقیق علمی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی تدوین «سند مدیریت جامع آب استان فارس» با همکاری جامعه دانشگاهی را نمونه‌ای موفق از پژوهش کاربردی دانست و بر تعمیم این رویکرد به بخش‌های معدن، حمل‌ونقل و کاهش حوادث جاده‌ای تأکید کرد.

استاندار فارس در پایان با درخواست از مردم برای مدیریت مصرف بهینه گاز، برق و آب در فصل زمستان، خاطرنشان کرد: برنامه‌های هفته پژوهش نباید تشریفاتی باشد و باید از مراکزی که با هم‌افزایی دانشگاه‌ها گرهی از مشکلات مردم گشوده‌اند، قدردانی شود.