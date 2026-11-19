به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های فیلم مستند، مجموعه مستند، عکس مستند، مصادیق مستند و بخش ویژه تولید ملی تا بیستم آذر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

«کوچه اقاقیا» از ۳۰ آبان هر شب ساعت ۱۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این مجموعه طنز ماجرا‌های اعضای یک خانواده است که به دلیل بیماری پدرشان در خانه قدیمی او دور هم جمع می‌شوند.

«خانه دوم» یکشنبه‌ها ساعت ۱۰ از رادیو تهران پخش می‌شود.

آموزش سواد رسانه‌ای در خانواده محور این برنامه است.

شبکه چهار پخش مجموعه «قدرت طبیعت» را از ۳۰ آبان ساعت ۱۶ آغاز می‌کند.

این مجموعه نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی، چگونه زندگی حیوانات را دگرگون کرده است.