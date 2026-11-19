استاندار اصفهان: فرمانداران موظف‌اند پیش از ورود به دوره اوج مصرف در فصل زمستان، برآورد دقیق نیاز شهرستان‌ها و ذخایر ضروری را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در گردهمایی فرمانداران استان با تاکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای صیانت از آرامش عمومی گفت: مدیریت سوخت، گاز، آرد و نان باید با رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر برنامه ریزی‌های مختلف فصل زمستان در دستور کار قرار گیرد و فرمانداران موظف‌اند پیش از ورود به دوره اوج مصرف، برآورد دقیق نیاز شهرستان و ذخایر ضروری را ارائه کنند.

مهدی جمالی نژاد با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌های اضطراری برای مقابله با ناترازی انرژی نیز افزود: برای مقابله با ناترازی گاز، برق و سوخت، اولویت‌بندی مصرف‌های حیاتی و آمادگی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی، صنایع و واحد‌های تولیدی در زمینه کاهش مصرف و استفاده از سوخت جایگزین امری ضروری است.

وی گفت: با توجه به احتمال بروز مشکل در ترانس‌ها و شبکه توزیع برق باید از هم‌اکنون درخصوص شناسایی، تأمین، تعمیر و جابه‌جایی تجهیزات اقدام شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: مراکز حساس مانند بیمارستان‌ها، مراکز امدادی، نانوایی‌ها، تأسیسات آب و مخابرات باید در اولویت تأمین انرژی و برق اضطراری قرار گیرند و سهمیه‌بندی و توزیع سوخت نیز باید شفاف، عادلانه و متناسب با نیاز واقعی شهرستان‌ها اجرا شود.

وی با بیان اینکه زنجیره تامین آرد و نان باید به طور روزانه رصد شود تا هیچ شهرستانی با کمبود یا اختلال در توزیع مواجه نشود، گفت: نظارت بر کیفیت، وزن، قیمت و ساعت فعالیت نانوایی‌ها باید مستمر و میدانی باشد و با تخلفات برخورد قاطع شود.

استاندار اصفهان افزود: فرمانداران باید برای اطلاع‌رسانی دقیق و جلوگیری از شکل‌گیری شایعات درباره کمبود سوخت، گاز، آرد و نان، برنامه مشخص و رسانه‌ای داشته باشند.

جمالی‌نژاد گفت: تشکیل به موقع جلسه‌های ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهرستان‌ها و فعال‌سازی حوزه پدافند غیرعامل با هماهنگی اداره‌کل مربوطه، از الزامات صیانت از زیرساخت‌ها و آرامش عمومی است.

وی افزود: در کنار مدیریت بحران، پیشران‌های اقتصادی هر شهرستان باید به‌طور دقیق شناسایی و موانع اجرایی، مالی، اداری و زیرساختی آنها با جدیت پیگیری شود.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی موجود افزود: تنظیم دقیق بازار شهرستان‌ها، نظارت مستمر بر توزیع کالا‌های مورد نیاز، برنامه‌ریزی برای رفع موانع تولید و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید باید با جدیت در دستور کار فرمانداران قرار گیرد تا ضمن حمایت از فعالان اقتصادی، شرایط رفاهی شهروندان بهبود یابد.

وی پیگیری اولویت‌های کلان استان در حوزه‌های گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و خانواده را در شهرستان‌ها ضروری دانست.

مهدی جمالی نژاد گفت: پیشگیری از بروز هرگونه نارضایتی با برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و هماهنگی به موقع، و نیز تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی از طریق تعامل سازنده با گروه‌های گوناگون مردمی، از وظایف کلیدی مدیران اجرایی است.